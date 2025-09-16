مهرجان إمدغاسن يقدم صورة باهرة وأتمنى إنتاج فيلم جزائري فيتنامي جديد

سفير فيتنام لـ"الشروق":

قال ترانك كوك كانه، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، على هامش يوم الفيلم الفيتنامي، المنظم الإثنين، بمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بباتنة، بأن هذا الملتقى يمنح صورة عالمية عن مدينة باتنة والجزائر، بما أنه استقبل أكثر من 500 فيلم وانتقى 53 فيلما لا يمثلون سوى العشر، ما يدل على أهميته الكبيرة، ونجاحه في استقطاب السينمائيين من كافة دول العالم، متمنيا أن يتطور التعاون في المجال السينمائي لتعزيز الروابط التاريخية والعلاقات التقليدية بين البلدين.

حيث صرح للشروق قائلا: “تشارك البلدان قبل عقود في إنتاج فيلم “زهرة اللوتس” الشهير لعمار العسكري، وحقق العمل قبولا كبيرا في البلدين وحقق جوائز، وأتمنى أن يتم إنتاج عمل أو أعمال أخرى بين البلدين الشقيقين، تتوج عبر الثقافة للعلاقات المتميزة بين الجزائر وهانوي”.

وفي سياق متصل، أوضح السفير الفيتنامي بأن التعاون بين البلدين تركز في القطاع الطبي قبل عقود، ويتطور نحو مجالات زراعية وعلمية وجامعية وصناعية، بدليل زيارته الثانية لباتنة، في إطار تعزيز روابط الشراكات على هامش اتفاق التوأمة بين البلدين، عبر عاصمة الأوراس وديان بيان فو، حيث سمي شارع هناك باسم باتنة، وينتظر أن ينتقل وفد من ولاية باتنة نحو ديان بيان فو لمعاينة الأطر المحددة في المجالات المحددة للتعاون ردا على زيارة وفد من المقاطعة الفيتنامية لباتنة قبل أشهر.

وأبدى السفير الفيتنامي إعجابه بالأطباق الجزائرية، خاصة الكسكس الملكي والكسكس بالأسماك وفواكه البحر، على هامش تنظيمه لكوكتيل على شرف المشاركين عبر سلة من الحلويات التقليدية الفيتنامية.