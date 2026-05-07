مهرجان أدب وسينما المرأة.. “بوبية” و “نيا” يتزينان بالخلخال الذهبي

اختتمت أمس الأربعاء 6 ماي 2026، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سعيدة الوطني لأدب وسينما المرأة، الدورة التي عرفت مشاركة دولية، من إسبانيا وتونس ودولة فلسطين، كانت بمثابة إضافة لهذه الفعالية الثقافية، التي تعنى بإبداع المرأة في عالم الفن السابع وكدا في عالم الأدب بكل فنونه، بحضور والي ولاية سعيدة، والسلطات المحلية، وكل ضيوف المهرجان، من فنانين وأدباء والجهور الذي كان شريك نجاح هذه الدورة.

وكانت الجوائز على النحو التالي:

– جائزة “الرواية ” من نصيب الكاتبة “أميرة فاطنة محصر” عن روايتها “وري الزناد”.

– منحة زرماني لكتابة السيناريو، عادت ل”نوسنوس.ب” عن سيناريو “شحال من موزار”، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم “المرتبة الثانية” في نفس الفئة إلى “إيناس إيسياخم” عن سيناريو “مزالي”.

– أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فكان ” الخلخال الذهبي” من نصيب الفيلم الروائي القصير “نيا” للمخرجة إيمان عيادي، بينما نوهت لجنة التحكيم بفيلم “كولاتيرال” لمخرجه “يزيد يتو”.

– أما في فئة الأفلام الطويلة، فكانت جائزة “الخلخال الذهبي” من نصيب فيلم ” بوبية ” للمخرجة “ياسين بوعزيز”، في حين نال فيلم “العواصف” للمخرجة دانيا “ريموند بوغينو” تنويها خاصا من لجنة التحكيم.

هو موعد ثقافي، جمع ثنائية إبداع المرأة في مجالي الأدب والسينما بدينة سعيدة، كان الحضور فيه مميزا والبرنامج ثريا، حرص خلاله القائمون على تقديم توليفة مميزة، سواء من داخل الوطن أو ضيوفه من الخارج، استطاعوا أن يضع حجر الأساس لأن يكون المهرجان دوليا مستقبلا، فكل الظروف مواتية.