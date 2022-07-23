مهرجان “البيرة” الألماني يحطّ الرحال في المغرب

تحتضن مدينة الدار البيضاء في المغرب، الخريف المقبل، أول مهرجان عالمي لمشروب البيرة، وسط جدل واسع في أوساط المجتمع المغربي.

وحسب ما أعلن عنه مكتب غرفة التجارة الألمانية في المغرب، سينتظم مهرجان البيرة الألماني “أكتوبر فيست”، بمنطقة بوسكورة القريبة من الدار البيضاء، يوم 28 أكتوبر المقبل.

وقد أثار إعلان تنظيم المهرجان في المغرب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعين اعتبروا هذه الخطوة منافية لقيم وأخلاق المغاربة، وآخرون عبّروات عن تقبّلهم لكلّ ما من شأنه الترويج للسياحة في المغرب، على حدّ قولهم.