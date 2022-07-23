مهرجان “البيرة” الألماني يحطّ الرحال في المغرب
تحتضن مدينة الدار البيضاء في المغرب، الخريف المقبل، أول مهرجان عالمي لمشروب البيرة، وسط جدل واسع في أوساط المجتمع المغربي.
وحسب ما أعلن عنه مكتب غرفة التجارة الألمانية في المغرب، سينتظم مهرجان البيرة الألماني “أكتوبر فيست”، بمنطقة بوسكورة القريبة من الدار البيضاء، يوم 28 أكتوبر المقبل.
وقد أثار إعلان تنظيم المهرجان في المغرب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعين اعتبروا هذه الخطوة منافية لقيم وأخلاق المغاربة، وآخرون عبّروات عن تقبّلهم لكلّ ما من شأنه الترويج للسياحة في المغرب، على حدّ قولهم.
تلك الثلة الحقيرة التي تكفلت بتلطيخ سمعة المغرب ودعت الى تنظيم مهرجان البيرة علانية تعطي الانطباع وكأن المغاربة شعب سكّير!
ما يعاني منه المغرب هو (ديكتاتورية الأقلية). هاته الأقلية التي تتفنن في صبغ كل النقائص والمثالب والمنكرات بصباغة مغربية لأغراض ذاتية نفسية قبل ان تكون خارجية pic.twitter.com/2EGeaNhtgg
— نورالدين بن الحاج 🇲🇦 (@noureddine_benh) July 22, 2022
لا لتمييع المجتمع المغربي المسلم
مهرجان البيرة في #المغرب خطوة فاجرة ومبارزة وقحة لشرع الله عز وجل، في بلد شكل ثغرة من ثغور الإسلام على مر الأزمنة، إنها ردة لا تمثل المجتمع المغربي المسلم، نرفضها ونطالب بمخاكمة من نظمها ومن رخص لها . pic.twitter.com/WlzEdcvQBV
— أحمد الرافعي الحمليلي (@Alhamlili_Rafai) July 22, 2022
#مهرجان_البيرة داخل ف تشجيع السياحة، سياحة الناس ديال le maroc و لكن من جيب الناس ديال المغرب
هكا و لا غلطت 😢
— ڣــٰٱ̍طــمۭــۃ ا̍ڵــزهــڕٰا̍ء (@Zahrae25) July 22, 2022
عشاق البيرة بالمغرب… مهرجان بوسكورة في انتظاركم! https://t.co/24nFWMOnPt
— lemaroc35.ma (@lemaroc35) July 22, 2022