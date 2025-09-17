مهرجان الدوحة للأفلام ينطلق على صوت هند رجب

تجسيد للصمود وتكريم للحقيقة

يتواصل وقع فيلم “صوت هند رجب” في عالم الفن السابع، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، حيث وبعدما حصد جائزة الأسد الفضي خلال مهرجان “فينسيا” في دورته 82 ولقي ترحيبا كبيرا بين صناع السينما وحقق أطول تصفيق لعمل سينمائي، سوف يقص شريط أفلام مهرجان الدوحة.

وبالعودة إلى الفيلم، فهو وثائقي عميق يوثق اللحظات الأخيرة لاستشهاد طفلة بريئة اسمها هند رجب، وإبادتها من طرف المحتل المغتصب، وهي الواقعة التي هزت كل العالم، لما تعكسه من همجية المحتل، الذي لم يسلم منه حتى الطفل البريء، لدا جاء مضمونه في شكل رسالة للدعوة إلى الوقوف أمام هذا المحتل الغاشم، كما يعتبر بمثابة صورة مكبرة لما يحدث في غزة من أكثر من سنتين، وتسليط الضوء على الجرائم التي تقترف في حق شعب أعزل. وهو مزيج بين تسجيلات حقيقية لمكالمات الطوارئ ومقاطع درامية في إعادة تصوير قصة طفلة صغيرة محاصرة في سيارة تتعرض لإطلاق نار المحتل، لم يتوقف حتى أرداها شهيدة.

ولعل اختيار القائمون على مهرجان الدوحة فيلم ” صوت هند رجب” كفيلم افتتاح، لم يكن من العدم، بل من إيمانهم بأن وقع السينما اليوم أصبح وقعها كذلك كوقع الرصاص، ويمكن من خلال هكذا أعمال سينمائية فك حصار الصمت على الأبرياء وإيقاظ الضمير، كما يعكس هذا الاختيار رسالة المؤسسة القائمة على الدفاع عن الحقيقة، ومنح الصوت لمن لا صوت لهم، ومواجهة الوقائع التي ترسم عالمنا بكل جرأة وصدق.

فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسّسة الدوحة للأفلام:

فيلم “صوت هند رجب ” هو تكريم للحقيقة

“إنّ صوت هند، المرتجف لكن الصّامد، يخاطب كل واحد منّا. إنّها قصّة جميع أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين تحطمت حياتهم بسبب العدوان العنيف والرهيب للاحتلال الإسرائيلي، والذين ما زال صمودهم يلهم ضمير العالم. وهذا الفيلم المؤثر يبرز الدور الفريد للسينما في إعلاء الأصوات التي تستحق أن تُسمع، والتي تعكس مدى الألم الذي يشعر به الشعب الفلسطيني وتظهر في الوقت نفسه الشجاعة التي يتحلى بها، وجهود الأبطال المجهولين الذين حاولوا إنقاذ طفلة بريئة. ومن خلال تكريم ذكرى هند، وذكرى عدد لا يحصى من الضحايا الآخرين، نأمل أن نوقظ في العالم من جديد قيم التعاطف والتضامن، وندفع المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة، ونذكّر الجميع بأنّ أي قصة، مهما كانت مؤلمة وقاسية، لا يجب أن تُترك دون أن تُروى”

وللذكر فإن فيلم “صوت هند رجب” حاصل على دعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام، وقد انضم عدد من أبرز نجوم هوليوود، من بينهم “براد بيت” و”خواكين فينيكس” وروني مارا وألفونسو كوارون”، كمنتجين منفذين للفيلم الذي سيمثل تونس في الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار. وهو ما يعبر حقيقة على أن العمل لاق صدى كبير في أوساط كل السينمائيين في كل العالم.