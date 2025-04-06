مهرجان الكسكس.. منافسة بين الطهاة المحترفين والهواة!

بهدف تسويق الوجهة السياحية للجزائر عبر الطبخ

في أجواء تعبق برائحة التقاليد وأصالة المطبخ الجزائري، ستحتضن العاصمة أول نسخة من مهرجان طبق الكسكسي، وهو الحدث الذي يعد احتفالا فريدا من نوعه، بأحد أشهر الأطباق التراثية التي تزخر بها الجزائر، حيث سيلتقي عشاق الطهي والمهتمون بالتراث ضمن الفعالية التي ستقام تحت رعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية شهر أفريل المقبل.

وبحسب ما كشفه مدير المهرجان سعودي إيدير لـ” الشروق”، تهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على المطبخ الجزائري، وتعزيز الهوية الثقافية، وكذا جذب الاهتمام الدولي نحو التراث الغني لبلادنا، كما أوضح أن الفكرة انبثقت من الحاجة إلى إبراز الكسكسي كرمز أساسي في الهوية الجزائرية، خاصة بعد إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والسعي من خلاله إلى دعم الحرفيين والمطاعم التقليدية، والترويج للجزائر كوجهة سياحية من خلال فن الطهي.

وأشار سعودي إلى أن المهرجان سيكون فرصة أيضا لدعم المواهب الناشئة، حيث تم تخصيص فئة خاصة لطلاب ومدارس التكوين في مجال الطهي، ضمن المسابقات التي تهدف إلى فتح المجال للمواهب الجديدة ورواد الأعمال الشباب لاكتساب الخبرات والتواصل مع المستثمرين، كما سيتم بحسبه- تنظيم ورش عمل وندوات يقودها خبراء طهي.

وأكد مدير المهرجان أن الحدث قد جذب اهتماما واسعا من قبل المستثمرين والشركات الغذائية الكبرى، حيث أعلنت علامات مثل “سفيتال” و”كوندور” عن رعايتها له، مع استمرار تلقي طلبات دعم من شركات أخرى، وهذا يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمساهمة في الترويج للثقافة الغذائية الجزائرية.

من جهة أخرى، تطرق محدثنا إلى طرق تحضير الكسكس والاختلاف الموجود بين الفئات الثلاث المتنافسة، إذ تعتمد ربات البيوت على الطرق التقليدية واليدوية، بينما يستخدم المحترفون في الفنادق والمطاعم تقنيات حديثة مع لمسات إبداعية، في حين يجمع طلاب الطهي بين الأصالة والتجديد، مستفيدين من التدريب الأكاديمي، وكشف ذات المتحدث أن المهرجان الذي سيكون يومي 11 و12 أفريل 2025 بفندق الأوراسي بالعاصمة، لن يقتصر على المسابقات فقط، بل سيقدم مؤتمرات وورشات بقيادة خبراء في مجال الطهي والتراث، إلى جانب ذلك سيحظى الزوار بفرصة التعرف على أسرار إعداد الكسكسي بمختلف أنواعه، إضافة إلى استكشاف تاريخه العريق ودوره في الهوية الثقافية الجزائرية، كما أنه لن تكون هذه التظاهرة مجرد مسابقة طهو فقط، على حد تعبيره- بل عبارة عن احتفال حقيقي بطبق تقليدي يروي قصص الأجداد.

كما سيشهد المهرجان مسابقات متميزة في ثلاث فئات، تجمع بين ربات البيوت، الطهاة المحترفين، ومدارس التدريب، حيث سيتبارى المشاركون على تحضير أطباق الكسكسي التقليدية بوصفات تعكس التنوع الثقافي والمطبخي للجزائر، لضمان تقييم دقيق واحترافي.