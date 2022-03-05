مهرجان المحترف يكرّم حسن عسوس وبرور وبن صابر

تقرّر عقد دورته من 19 جويلية إلى 2 أوت المقبل

كشف محافظ مهرجان المسرح المحترف، مدير المسرح الوطني، محمد يحياوي، أن المهرجان سيعود تدريجيا إلى موعده القار، شهر ماي. وهذا، بعد الخلط الذي حدث في موعد المهرجان، بسبب جائحة كورونا التي فرضت الإغلاق على التظاهرات الثقافية منذ 2019.

وقال يحياوي إن طبعة الخامسة عشرة لهذا العام تم إقرارها بصفة مبدئية خلال الفترة الممتدة ما بين 19 جويلية إلى 2 أوت المقبل. وهذا، قصد السماح للمهرجانات المحلية بعقد تصفياتها وكذا المسارح الجهوية والتعاونيات المسرحية بإنهاء برامج إنتاجها، قبل أن تقوم لجنة الانتقاء بدراسة وتصفية الأعمال المؤهلة للمشاركة في مهرجان المحترف، وخاصة أن أغلب المسارح وحتى التعاونيات المسرحية لم تتمكن من إنهاء إنتاجاتها في الوقت المحدد والآجال المرجوة، بسبب إعادة تعليق النشاطات التي فرضتها كورونا الشهر الماضي.

وأضاف محافظ المهرجان أن طبعة هذه السنة ستعرف إضافة إلى العروض المسرحية وعقد نشاطات موازية على غرار برنامج البيع بالتوقيع ومسرح الشارع وملتقيات عليمة، ينتظر أن تضبط اللجنة العلمية خطوطها. وفي ما يخص برنامج التكريمات الخاصة بطبعة هذا العام، فقد تقرر أن تكون على شرف الأسماء والقامات الفنية والمسرحية التي غادرت الحياة على غرار جمال بن صابر، ياسين زايدي، مصطفى برور، حسن عسوس…