مهرجان المونودرام النسائي يعود نوفمبر المقبل

مشاركة 10 دول و14 عرضا في دورة الراحلة كلثوم

قرّرت إدارة المهرجان الدولي للمونودرام النسائي إطلاق الدورة الثانية من التظاهرة خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 10 نوفمبر المقبل وهذا بعد تأجيل الطبعة التي كانت مقررة شهر مارس الماضي وتم إرجائها بسبب الظروف الصحية وحالة الإغلاق التي فرضتها كورونا وتعذر حضور الفرق المشاركة وضيوف الطبعة.

وستعرف هذه الطبعة التي تحمل اسم الفنانة الراحلة “كلثوم” مشاركة دول 7 عربية و3 أوربية تقدم (14) تتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 65 عرضا من 25 دولة عربية وأوربية تقدموا بترشيح عروضهم لدى لجنة الانتقاء.

تنشط هذه الدورة عديد الفرق الوطنية والعربية والأجنبية على غرار فرقة مسرح كنعان الوطني من فلسطين، وفرقة “أوين مايند” من مصر، فرقة هوار للمسرح من العراق، فرقة المسرح الحر البيضاء من ليبيا، شركة دروب للإنتاج والتوزيع الفني والجمعية الوطنية للثقافة والفنون من تونس، فرقة مسرح كنعان مورتانيا، فرقة موليير المسرحية اليمن، فرقة لماريا لاكولبا فرنسا، فرقة ماريا جيسوس بورتو اسبانيا، الى جانب عدة فرق جزائرية كفرقة موزاييك،تعاونية أنيس الثقافية من سطيف، الجمعية الثقافية للفنون الدرامية صرخة الركح.

وإضافة إلى العروض برمجة إدارة المهرجان عدة تكريمات على الهامش لعديد الفنانات على غرار ليندة سلام، صبرينة بوقرية، حورية زاوش، الناقدة نيشاد سناء فرح من الجزائر إلى جانب الفنانة وحيدة الدريدي من تونس وكريمان جبر من ليبيا.

وقد تم إسناد مهمة تحكيم الأعمال المشاركة إلى لجنة تتكون من نخبة من الأسماء في مجال المسرح منها الفنانة وحيدة الدريدي من تونس وخدوجة صبري من ليبيا بالاضافة إلى الممثلة ليديا لعريني والدكتورة جميلة مصطفى الزقاي وفتحي صحراوي من الجزائر.

كما تستقطب التظاهرة عديد الأسماء التي تحضر كضيوف شرف على غرار حكيم دكار، سمية مبارك وحمزة جاب الله من الجزائر والمخرج المسرحي حسين محمود كناني من سوريا والمخرج عمار ناجي من اليمن وإكرام بن محمود عزوز من تونس وفوزي بن براهيم من تونس ومنصور عمراة من الأردن وهعلي احمد سالم من ليبيا والفنان الايراني كوروش زارعي ممثل فيلم يوزارسيف بدور لاوي.

وفي إطار الطبعة الثانية لمهرجان الموندرام ستحضن الوادي عدة ورشات في الكتابة والتمثيل والإخراج ينشطها دكاترة ومختصون إلى جانب محاضرات في فن الموندرام ينشطها أيضا مختصون في المجال على غرار الدكتور مظفر كاظم محمد الخفاجي من العراق والذي ينتظر أن يحاضر حول المونودراما بين التأصيل والتحديث، وليلى بن عائشة من الجزائر والتي ينتظر أن تحاضر حول “المونودراما النسوية في الجزائر والنقد الاجتماعي” فيما تتطرق المخرجة حنان دحلب من مصر لموضوع المرأة والخطاب المونودرامي الحديث فيما يتوقف المخرج عماد الوسلاتي من تونس عند التجربة التونسية في المونودراما النسوية، في حين يوقع سعد المغربي من ليبيا حضوره بموضوع التأثيرات الفلسفية والاجتماعية على المونودراما النسوية أما الدكتور جمال الشايجي من الكويت فسيحاضر حول موضوع جدلية المونودراما النسوية وأسباب النهوض بها.

في قسم الورشات برمجت الدورة الثانية لمهرجان الموندرام ورشة لمسرح الفردي بين تفرد الممثل وفرادة المونودراما ينشطها الأستاذ نزار الكشو من تونس وورشة حول الكتابة الدرامية من توقيع المصرية صفاء البيالي وورشة الإخراج المسرحي من تنشيط زوزو طبال من الجزائر وورشة السينما والسينمياء. من تقديم المخرج المسرحي عمار ناجي إضافة إلى التعبير الجسماني مع المخرجة التونسية آية علي.