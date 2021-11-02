مهرجان امدغاسن يستقبل 2270 فيلم وإيران في الصدارة

في انتظار إطلاق مسابقة وطنية لاختيار أفيش الطبعة الثانية

كشف محافظ مهرجان امدغاسن السينمائي المخرج عصام تعشيت أن المحافظة استقبلت حتى الآن 2270 فيلم من 110 دولة، حيث تصدرت إيران قائمة الدول بـ260 فيلم والهند 225 فيلم ثم تليها الهند بـ170 عمل متبوعة بالولايات المتحدة بـ165 فيلم.

وأرجع تعشيت الإقبال الكبير للتسجيل بالمهرجان إلى النتائج التي تحققت في الدورة الأولى ووعد المحافظ بتحقيق طبعة مميزة هذه السنة سواء كان من ناحية نوعية الأفلام المشاركة، إذ يملك المهرجان خيارات عديدة ينتظر أن تحسم فيها لجنة اختيار الأعمال بالنظر للكم الكبير من الأعمال التي وصلت المهرجان أو من ناحية الضيوف المشاركين، إذ يجري حاليا حسب المحافظ التفاوض مع عدة أسماء التسجيل حضورها وهذا مع بداية انطلاق التحضيرات للدورة الثانية والتي بدأت منذ ثمانية أشهر خلت. وحسب محافظ مهرجان امدغاسن فقد باشر المنظمون اتصالات مع فنانين من سوريا من مصر ومن تونس ومن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. وسيتم الإعلان عن الأسماء بمجرد ترسيم الاتفاق.

من جهة أخرى كشف محافظ المهرجان أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق مسابقة وطنية لانتقاء أفضل أفيش للطبعة الثانية للمهرجان والمنتظرة في مارس القادم.

للإشارة تقرر منح شارة الطبعة الثانية للمهرجان للفنانة مليكة بلباي التي ستكون ضيف شرف المهرجان وهذا بعد كانت الطبعة الأولى على شرف المخرج احمد راشدي.