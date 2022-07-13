مهرجان تيمقاد يتذكر بقار حدة وعيسى الجرموني وكاتشو

قافلة لـ3125 فنان تجوب باتنة وتكريم خاص لأعمر الزاهي

تنطلق الطبعة 42 من مهرجان تيمقاد الدولي في 28 جويلية الجاري على أن تستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر ببرنامج فني ثري سيعرف لأول مرة تنظيم استعرض فني يجمع 3125 فنان يقدمون في عرض فني يختصر مختلف المحطات التاريخية للجزائر.

وستتميز التظاهرة بالعرض الفني الذي قدمه المخرج فوزي بن براهيم في حفل الافتتاح وهو عرض يمزج بين الغناء والمسرح والبالي يجمع فيه المخرج كوكتيل من الموسيقي الجزائرية بمختلف طبوعها بتوزيعات جديدة، حيث يعبر بن براهيم مناطق الوطن بموسيقاها من منطقة القبائل للشاوية للترقي للميزابي للصحراوي للوهراني للشعبي مما يبرز ثراء التراث الموسيقي الجزائري.

وسيرفع فوزي بن براهيم من خلال هذا العرض تكريما خاصا لعدد من رموز المنطقة من الفنانين الراحلين على غرار بقار حدة وعيسى الجرموني وكاتشو إضافة إلى مفاجآت أخرى يعد بها عرض الافتتاح الذي يدوم نصف ساعة إضافة إلى تكريم خاص لفقيد الأغنية الشعبية شيخ البلاد الراحل أعمر الزاهي.

وفي أجندة الطبعة عددا من الأصوات الجزائرية وفنانين من تونس ولبنان وفلسطين.