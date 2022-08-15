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ينطلق الاثنين المقبل ويدوم 5 أيام

“مهرجان جميلة” يلم شمل العرب على أرض الجزائر

سمير منصوري
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“مهرجان جميلة” يلم شمل العرب على أرض الجزائر
أرشيف

تنطلق، سهرة الاثنين المقبل، المصادف لتاريخ 22 أوت 2022، فعاليات مهرجان جميلة العربي في طبعته 16، الذي يدوم إلى غاية 26 من الشهر الجاري، بمشاركة ألمع نجوم الطرب العربي، على غرار الفلسطيني محمد وائل بسيوني، وسعد رمضان من لبنان، والسورية ميريام عطاالله، والنجم السطايفي الشاب رشدي، وغيرهم من النجوم الذين سوف يتداولون طيلة 5 أيام على خشبة ركح كويكول بالموقع الأثري بمدينة جميلة.
وحسب برنامج الطبعة السادسة عشر لمهرجان جميلة العربي، أن الفنانين العرب الذين سوف يشاركون في هذه الطبعة هم هيثم سعيد من مصر، وفرقة الكركرات من الصحراء الغربية، ومحمد وائل بسيوني من فلسطين، وميريام عطاالله من سوريا الجريحة. أما بخصوص المشاركة الجزائرية في هذا المهرجان، حيث سعى القائمون بقيادة محافظ المهرجان خالد مهناوي، على تنويع كل الطبوع الجزائرية من التراث إلى الفن العصري.
وفي هذا السياق، اتخذت مصالح الأمن لولاية سطيف جميع التدابير بضمان أجواء هادئة للجمهور والعائلات المرتقب حضورها سهرات هذا المهرجان الذي أصبح من أهم المهرجانات المحلية والعربية.

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