مهرجان في بلجيكا يلغي شراكته مع الاحتلال الإسرائيلي

ألغى مهرجان “البلقان ترافيك” في بلجيكا شراكته مع الاحتلال الإسرائيلي، تلبية لدعوات حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وقالت الجمعية البلجيكية الفلسطينية يوم الأحد في بيان، إن المهرجان اختار التخلي عن الشراكة مع سلطات الاحتلال، بعد عدّة نقاشات مع المنظمين.

وجاء في بيان الجمعية:”على مدار عشرين عاما، التزم مهرجان “البلقان ترافيك”، الذي ستقام نسخة 2023 منه في الفترة من 27 إلى 30 أفريل الجاري في مدينتي بروكسل ونامور، بتقديم ثقافات البلقان ونكهاتها وإيقاعاتها وأصواتها”.

وتابع البيان:“كان من الممكن أن يفسد مهرجان هذا العام، بسبب وجود ضيف لا يتماشى تماما مع القيم التي ينقلها هذا المهرجان”.

قبل أن يضيف:”تعتبر الحكومة الإسرائيلية رعاية الأحداث الثقافية جزء لا يتجزأ من سياستها، لتبييض ملفها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني. لذلك يجب أن يستنكرها أي شخص يرى أن حقوق الإنسان لا تتوقف حيث تبدأ الثقافة والترفيه”.