-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مهرجان في بلجيكا يلغي شراكته مع الاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
  • 118
  • 0
مهرجان في بلجيكا يلغي شراكته مع الاحتلال الإسرائيلي
أرشيف
بلجيكا

ألغى مهرجان “البلقان ترافيك” في بلجيكا شراكته مع الاحتلال الإسرائيلي، تلبية لدعوات حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وقالت الجمعية البلجيكية الفلسطينية يوم الأحد في بيان، إن المهرجان اختار التخلي عن الشراكة مع سلطات الاحتلال، بعد عدّة نقاشات مع المنظمين.

وجاء في بيان الجمعية:”على مدار عشرين عاما، التزم مهرجان “البلقان ترافيك”، الذي ستقام نسخة 2023 منه في الفترة من 27 إلى 30 أفريل الجاري في مدينتي بروكسل ونامور، بتقديم ثقافات البلقان ونكهاتها وإيقاعاتها وأصواتها”.

وتابع البيان:“كان من الممكن أن يفسد مهرجان هذا العام، بسبب وجود ضيف لا يتماشى تماما مع القيم التي ينقلها هذا المهرجان”.

قبل أن يضيف:”تعتبر الحكومة الإسرائيلية رعاية الأحداث الثقافية جزء لا يتجزأ من سياستها، لتبييض ملفها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني. لذلك يجب أن يستنكرها أي شخص يرى أن حقوق الإنسان لا تتوقف حيث تبدأ الثقافة والترفيه”.

مقالات ذات صلة
الكيان الصهيوني يغلق المسجد “الإبراهيمي” بالخليل أمام المسلمين

الكيان الصهيوني يغلق المسجد “الإبراهيمي” بالخليل أمام المسلمين

السفير الفلسطيني: الجزائر تقف سداّ منيعا أمام محاولات فرض التطبيع

السفير الفلسطيني: الجزائر تقف سداّ منيعا أمام محاولات فرض التطبيع

السعودية الثانية عالمياً في الوعي بالذكاء الاصطناعي

السعودية الثانية عالمياً في الوعي بالذكاء الاصطناعي

الأمم المتحدة تنشر خريطة للحدود الحقيقية للصحراء الغربية

الأمم المتحدة تنشر خريطة للحدود الحقيقية للصحراء الغربية

اتحاد طلبة تونس يعبّر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين

اتحاد طلبة تونس يعبّر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين

مؤرخ مغربي: الملك مريض والمخابرات استولت على حكم البلاد

مؤرخ مغربي: الملك مريض والمخابرات استولت على حكم البلاد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد