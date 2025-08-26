مهرجان للكسكس بفرنسا.. فرصة لإبراز تنوع المطبخ الجزائري ورمزيته

تحتضن قاعة ” جاك بريل” بفرنسا، فعاليات المهرجان الجزائري للكسكس في دورته الأولى، يومي 27 و 28 سبتمبر المقبل، من تنظيم جمعية أشعة الورد، برئاسة السيدة حكيمة مكساوي، وهي الفعالية التي تضاف إلى الكثير من الفعاليات التي تهتم بالتراث الجزائري، لا سيما في المرحلةالحالية، لتبرز مكانة طبق الكسكس في المجتمع الجزائري، كرمز من رموز الهوية وكدا الترويج له كحرفة يدوية مهمة في تقاليد الجزائر، عبر العديد من المنتجات، كما سوف تكون هذه المناسبة كذلك، جسرا من جسور التقارب وتعزيز العلاقات بين العديد من الثقافات.

هذا وقد سطر القائمون على هذا الحدث المهم، مسابقة لأحسن كسكس جزائري، بالإضافة إلى عروض متنوعة للطهي، يتمكن الزوار من خلالها، الوقوف على أهم عمليات تحضير وإعداد هذا الطبق التقليدي، من خلال ورشات متعددة، كما سوف تخصص على هامش هذه الفعالية كذلك، أجنحة للمنتجات التقليدية مثل التوابل، الفخار، والمصنوعات اليدوية، إضافة إلى عروض موسيقية ورقصات شعبية تعكس ألوان الثقافة الجزائريةـ على أن يكون هذا الفضاء مصحوبا بتذوق الأطباق المتنوعة من المطبخ الجزائري.

ولا تقتصر هذه الفعالية على الجانب والبعد الثقافي فحسب بل سوف تكون، دعما للنشاط الاقتصادي المحلي، من خلال تنشيط عمل الحرفيين والتجار والمنتجين، وكدا مناسبة للترويج السياحي والمطبخ الجزائر بفرنسا. على أن تصبح التظاهرة سنويا، وهو الرهان الذي يسعى إليه القائمون على هذا المهرجان مستقبلا.

هذا وقد أكدت السيدة حكيمة مكساوي رئيسة المهرجان، أن المهرجان فرصة للاحتفاء بثراء التراث الجزائري وتعزيز روابط التضامن والتبادل بين مختلف الجاليات، داعية في ذات الوقت، الجمهور للحضور والاستمتاع بـما أسمته برحلة فريدة في عالم النكهات والألوان الجزائرية، على حد تعبيرها.

وللذكر فقد وضعت بلدية “فيليبنت” تحت تصرف المنظمين قاعة “جاك بريل” التي تصل سعة الاستقبال فيها إلى 500 زائر يومياً، مع مواقف مخصصة للسيارات وسهولة الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة.