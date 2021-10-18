مهرجان موسيقى الديوان يضيء ليالي عين الصفراء بولاية النعامة

عرف حضورا مميزا خلال سهرة الافتتاح:

افتتح أمس بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة، المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الديوان في دورته 13، تحت رعاية السيدة وزيرة والثقافة والفنون، ووالي ولاية النعامة، وإشراف مديرية الثقافة والفنون، والذي اختير له شعار “عين على حماية الثقافة العفوية لأهل الديوان” .

وبعد إعلان السيد الدراجي بوزيان والي ولاية النعامة عن الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي اعتبره خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور، هو بداية العودة إلى النشاطات الثقافية في الولاية، على أن تكون الأيام المقبلة غنية بمختلف النشاطات. كانت المناسبة بعدها، لعرض ومرور الفرق المشاركة في هذه الدورة أمام الجمهور الحاضر و كذا الهيئات المحلية و السلطات العسكرية وكل عشاق موسيقى الديوان، تلته مباشرة ضربة الانطلاقة لسهرات مدينة عين الصفراء خلال هذا المهرجان، بين الفرق المنافسة في هذه الطبعة.

وعرفت السهرة الأولى من المهرجان، مشاركة ثلاث فرق: وهي فرقة ديوان القعدة لمدينة عين الصفراء التي استهلت السهرة على أنغام القناوي تجاوب معها الجمهور كثيرا، تلتها فرقة ديوان تلمسان التي رحلت بالحضور عبر أنغام عديدة على غرار مقزاوة والداوي وغيرها، لتختم بعدها سهرة المنافسة فرق ديوان المحمدية. فرق قدمت أمام لجنة التحكيم، مقاطع من موسيقى الديوان اختلفت في العزف والمصدر، لكنها تشابهت في الجمال والمتعة تجاوب معها الحضور كثيرا، اختتمت بعدها السهرة الأولى من ليالي عين الصفراء لموسيقى الديوان، الفرقة الموسيقية السد الصغير خارج المنافسة، التي عاش معها الحضور لحظات للمتعة و تجاوب معها طيلة الفترة الزمنية المخصصة لها.

وللتذكير، سوف تعرف هذه الدورة 13 من مهرجان موسيقى الديوان، مشاركة 20 فرقة ، على أن تكون 15 منها داخل المنافسة، و 5 فرق منها لإمتاع الجمهور طيلة سهرات المهرجان، بمعدل 3 فرق داخل المنافسة وفرقة واحدة خارجة المنافسة، والتي سوف يستمتع خلالها الجمهور العاشق لهذا النوع من الموسيقى طيلة أيام المهرجان .

وهذا وسوف يحضر الجمهور إلى جانب عروض الفرق المشاركة في موسيقى الديوان، الكثير من النشاطات الأخرى بالإضافة إلى هذه السهرات، على غرار المحاضرات والعروض الخاصة بالآلات المستعملة في هذا الطابع من الموسيقى وكذا المأكولات والأطباق التقليدية الخاصة بالمدينة، وكل ما يتعلق بهذه المدينة السياحية.

وللعلم، فإن سهرات هذا المهرجان بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة، سوف تمتد بين 17 إلى 21 أكتوبر 2021 بملعب عرفاوي محمد.