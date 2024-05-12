مهرجان وهران الدّولي للفيلم العربي يعود في طبعته 12

بعد آخر دورة سنة 2018:

أعلنت محافظة مهرجان وهران الدّولي للفيلم العربي على رأسها الفنّان عبد القادر جريو، عن عودة المهرجان في طبعته 12 في الفترة الممتدّة بين 4 إلى 19 أكتوبر 2024، بالباهية وهران، بعد غيابه لمدّة 6 سنوات مند سنة 2018.

هذا، وقد سطّرت محافظة المهرحان برنامجا ثريا خلال هذه الدّورة، على غرار آخر إنتاجات الأفلام العربية وبحضور أبرز الفنّانين على المستوى العربي، من أجل أن يكون المهرجان قفزة نوعية في المجال الثّقافي والسّينمائي، ومحطّة اهتمام و أنظار الدّول العربية والعالمية، وكذا مركزا للتّأثير في عالم السّينما العربية على حدّ قول محافظ المهرجان الفنّان عبد القادر جريو. بالإضافة إلى وضع لبنات جديدة في صناعة السّينما، تكون مدينة الباهية السّاحلية قاعدة صلبة لها، وأن يكون هذا الحدث الثّقافي الوازن، نافذة مفتوحة على أهم الإنتاجات العربية والاهتمامات في هذا المجال و الأفكار و الأطروحات، وكذا مساحة للعديد من النّدوات والنقاشات مع مختلف الفاعلين في عالم السّينما، على أن يكون المهرجان كذلك، بطاقة فنية و سياحية للمدينة وللجزائر عامة.

كما أعلنت المحافظة، على فتح أبواب المشاركة في مختلف المسابقات على أن تحدّد التّواريخ و المجالات لاحقا، على غرار مسابقة أحسن ملصقة خاصة بالمهرجان.

وسعيا من المحافظة على إنجاح هذه التّظاهرة التي سوف تكون محطّة اهتمام، ليس في الجزائر فحسب، بل على المستوى الدّولي، فقد استعانت بالكثير من المهتمّين والفاعلين في مجال السّينما، وبطاقات فنّية وإدارية مؤثّرة، يكون لها الأثر الواضح في جعل التّظاهرة مركز ثقل التّظاهرات الثّقافية في الوطن العربي.