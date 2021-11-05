مهلة إلى غاية جوان أمام الأساتذة الممنوحين لمناقشة الدكتوراه

قبل الشروع في اقتطاع قيمة المنحة من أجورهم

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل تطبيق قرار استصدار سندات اقتطاع في حق المستفيدين من التكوين الإقامي بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي “pne” وبرنامج ” بروفاس ب+” إلى غاية جوان 2022.

ويأتي قرار وزارة التعليم العالي بعدما قدم الأساتذة المعنيون التماسا لمنحهم أجلا لإنهاء أطروحات الدكتوراه خلال الموسم الجامعي الجاري، وهذا بعدما باشرت مؤسسات التعليم العالي خلال الأسبوع الفارط في إعلامهم بصدور قرار الاقتطاع بداية من شهر نوفمبر الجاري وهو القرار الذي مس 195 أستاذ من دفعة 2018-2019، كما مس القرار دفعات أخرى من المتخلفين عن المناقشة.

وجاء في التعليمة الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 2021 – تحوز “الشروق” نسخة منها- والموجهة من قبل الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي إلى رؤساء الندوات الجهوية ومدراء مؤسسات التعليم العالي، بأنه وتبعا للمراسلة رقم 1367 الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر الجاري والمتعلقة بإصدار سندات اقتطاع في حق الممنوحين الذين لم يناقشوا أطروحة الدكتوراه في الآجال المحددة، ونظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي تزامنت ونهاية مدة التكوين الإقامي للأغلبية منهم، مع الظروف الخاصة المختلفة الخاصة بكل حالة، فقد تقرر تأجيل قرار استصدار سندات الاقتطاع المقرر بداية من 8 نوفمبر الجاري ومنح المعنيين مهلة لغاية شهر جوان 2022، وفي السياق، طلبت الوزارة من الأساتذة الممنوحين التقدم نحو مؤسسات التعليم العالي المنتمين لها لإمضاء تعهد يتضمن مناقشة أطروحة الدكتوراه قبل نهاية جوان 2022، مع ضمان إرسال التعهد لمديرية التعاون والتبادل بين الجامعات في أجل لا يتعد 15 يوم.

ويأتي هذا الإجراء بعدما راسل الأساتذة المستفيدون من برنامج التكوين الإقامي بن زيان لمنحهم مهلة إضافية لمناقشة الدكتوراه بعدما قدموا مجمل الأسباب التي حالت دون إكمال أبحاثهم سواء ما تعلق بالوضع الصحي وغلق الجامعات في تلك الفترة أو صعوبة إنجاز الأبحاث والعراقيل الإدارية والبيداغوجية التي اعترضتهم ونشر المقال الذي عطل من إجراءات المناقشة للكثير منهم.