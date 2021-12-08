مهلة شهر واحد لتنفيذ مطالب “الجيش الأبيض”

خلال لقاء جمع التحالف النقابي بوزير الصحة

أمهل التحالف النقابي في قطاع الصحة، الذي يضم 8 نقابات متحالفة، وزارة الصحة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري، من أجل التكفل الجدي وإيجاد حلول جذرية لمشاكل المهنيين المرفوعة التي كانت دافعا قويا لتنظيم سلسلة احتجاجات متتالية آخرها وقفة احتجاجية وطنية أوّل أمس.

وسارعت الوزارة عقب الوقفة الاحتجاجية إلى استقبال النقابات الثماني المتحالفة في لقاء دام 4 ساعات من الرابعة مساء إلى غاية الثامنة مساء حضره الوزير عبد الرحمان بن بوزيد ورئيس الديوان والمفتش العام وكذا مديرون مركزيون.

وأبلغت النقابات، حسب ما كشف عنه صالح لعور رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين في تصريح “للشروق”، انشغالاتها للمسؤول الأول عن قطاع الصحة وهي تتعلق في المجمل بتطبيق قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح “الجيش الأبيض” والتي استقبلها الوزير بوعود تؤكد تجسيدها فعليا في آجال لا تتعدى الشهر.

واستعرض التحالف النقابي انشغالات أخرى تخص مراجعة القانون الأساسي في شقيه المتعلقة بالنقطة الاستدلالية ومنح التعويضات للحصول على رفع الأجور، وهو ملف، يقول صالح لعور، لم يحرز أي تقدم منذ شهر جوان الماضي، رغم كل الوعود المقدمة، وهذا ما يهدد باستنزاف القطاع وانهيار المنظومة الصحية جراء هجرة الأدمغة للخارج.

وفي السياق، قدّمت النقابات المتحالفة وجهة نظرها بخصوص مقاطعة الجلسات الوطنية للصحة، حيث تمسكت بموقفها معتبرة أنّ المشاركة لن تقدم أي نتائج مادام التشخيص جاهزا ومطروحا على مكتب المسؤولين منذ سنوات.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة، في بيان لها الأربعاء، أن الوزير عبد الرحمان بن بوزيد استهل المحادثات بالتأكيد على حرص القطاع على التواصل والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين، كما وضح أن الشطرين- السادس والسابع- من منحة كوفيد-19 سيتم صبها بمجرد الإفراج عن الغلاف المالي المخصص لذلك، وأشار إلى دراسة جملة من الملفات والانشغالات المعبر عنها وعرضها على الحكومة، كما التزم الوزير ببذل أقصى الجهود في سبيل تحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.

كما أكد الوزير أن اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب نقابات الصحة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة كما أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان أنّ أعضاء التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة جددوا التأكيد على ضرورة أخذ مطالبهم بعين الاعتبار في القريب العاجل، خاصة تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية.