مهلة 10 أيام أمام ترامب لتسليم نفسه “طواعية”

تم منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه “طواعية” بعد التهم الجديدة التي وجهت له على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020.

وحسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف، فاني ويليس، فإنه أمام حتى تاريخ 25 أوت للمثول أمام القضاء في جورجيا.

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية “في غضون ستة أشهر”.

واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنه قد وجهت لترامب، في وقت متأخر من الإثنين، 13 تهمة جديدة، بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.

وتأتي الاتهامات الجديدة بعد تحقيق استمر عامين ونصف من قبل المدعية العامة فاني ويليس.

تم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير 2021، حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر للتشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع، خاصة في منطقة أتلانتا الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية

وذكرت فاني ويليس أن “لدى ترامب مهلة حتى 25 أوت حتى يسلم نفسه “طواعية” لمواجهة التهم المنسوبة إليه”.

وكانت هيئة محلفين كبرى “خاصة” منفصلة استمعت، العام الماضي، إلى 75 شاهدا، وقدمت تقريرا سريا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم.

وهذه رابع قضية ترفع ضد الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، مما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي.

من جانبه، قال ترامب إن الأمر “سخيف”، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ”الفاشل” بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وأضاف الرئيس السابق “أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم”.