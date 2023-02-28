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الجزائر

مهلة 12 شهرا أمام الوزارة لتجسيد توصيات جلسات الفلاحة

الشروق أونلاين
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مهلة 12 شهرا أمام الوزارة لتجسيد توصيات جلسات الفلاحة
ح.م
الجلسات الوطنية للفلاحة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء، أن توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة، ستعرض على مجلس الوزراء، لتقييمها من طرف رئيس الجمهورية، “حتى لا تبقى حبيسة الإدراج”.

وأوضح بن عبد الرحمان في ختام فعاليات هذه الجلسات، أن التوصيات ستناقش على مستوى اجتماع للحكومة. قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، لتنفيذها عمليا.

وأضاف المسؤول أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مدعوة، بصفتها الهيئة الوصية للقطاع، إلى وضع رزنامة زمنية “لا يجب أن تتعدى 12 شهرا. لتطبيق مخرجات الورشات المنظمة في إطار هذه الجلسات”.

ولفت إلى أن ضبط رزنامة تجسيد هذه التوصيات التي تكتسي أهمية “كبيرة”, لابد أن يتم ذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى ومنها المالية والتجارة والموارد المائية والصيد البحري وكذا قطاع الصناعة.

من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن الجلسات الوطنية للفلاحة “ستتوّج بتوصيات واقعية مرفوقة برزنامة تحدد آجال تجسيدها ميدانيا”.

وقال هني في هذا السياق:”سيتم وضع آليات لمتابعة تطبيق التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات. بعد المصادقة عليها من طرف السلطات العليا للبلاد”.

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