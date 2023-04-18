مهلة 30 يوما لإعادة الرئيس فرحات فزيل إلى منصبه

لجنة الأخلاقيات للاتحاد الإفريقي تهدد بإيقاف الاتحاد الجزائري للملاكمة

منح الإتحاد الإفريقي للملاكمة مهلة 30 يوما إلى الاتحاد الجزائري من أجل إعادة الرئيس فرحات فزيل إلى منصبه، باعتباره الرئيس الشرعي للهيئة الجزائرية وأن العقوبة المسلطة عليه من طرف وزارة الشباب والرياضة غير قانونية.

وقال الاتحاد الإفريقي في مراسلة وجهت إلى الأمين العام للاتحاد الجزائري للملاكمة، ووزارة الشباب والرياضة وكل الهيئات الوطنية والدولية لهذه الرياضة أن كل الادعاءات ضد الرئيس الشرعي للاتحاد الجزائري للملاكمة باطلة: “السيد فرحات فاضل عبد النور هو الرئيس الشرعي للاتحاد الجزائري للملاكمة والذي تم إقصاءه مدى من طرف وزير الشباب والرياضة ظلما من الحركة الرياضية الجزائرية، يجب إعادة تأهيله”، وأضاف البيان الذي نشر على موقع الاتحاد الإفريقي للملاكمة: “تبعا للمهلة التي أعطيت للاتحادية الجزائرية للملاكمة، أكد الاتحاد الإفريقي أن كل الادعاءات ضد الرئيس الشرعي للاتحاد الجزائري للملاكمة باطلة بعدم احترام القوانين الجزائرية والدولية وإعادة السيد فرحات فزيل عبد النور إلى منصبه هو عبارة عن إعادة الاعتبار له”.

وحسب الاتحاد الإفريقي للملاكمة، فإن العقوبة المسلطة على فرحات فزيل اتخذت من طرف ثالث (وزارة الشباب والرياضة) وهو يعتبر تدخل صريح، ومخالف للنظام الأساسي لاتحاد الملاكمة الجزائري الذي لديه لجنة قوانين وأنظمة وانضباط، وأن القانون ينص على أن اللجنة الأولمبية الجزائرية التي شاركت في قرار “العقوبة” ليس لها حق في التحقيق، لأن الاتحاديات مستقلة وكان من واجبها الدفاع عن القوانين الداخلية للاتحاديات والدستور الاولمبي.

علما أن السيد فرحات فزيل عبد النور لم يتم إعلامه بأي قرار للطعن فيه أو الاستئناف، وللمتهم الحق في الاستئناف قبل التطبيق النهائي للقرار، إضافة إلى أن انتخاب السيد خليف يوسف مخالف لقوانين الاتحادين الدولي والإفريقي للملاكمة.

وبسبب هذه المخالفات وأخرى تمنح لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الإفريقي للملاكمة الاتحاد الجزائري للملاكمة مهلة 30 يومًا بداية من 18 أفريل 2023 لإعادة الشرعية إلى السيد فرحات فاضل عبد النور في حقوقه القانونية. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد الفترة الممنوحة فلن يكون أمام لجنة الأخلاقيات خيار سوى إيقاف الاتحاد الجزائري للملاكمة.