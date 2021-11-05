مهلة 45 يوما للالتزام بالنفقات أمام المراقبين الماليين

تنفيذ اعتمادات قانون المالية 2022 بداية من الفاتح جانفي

حددت المديرية العامة للميزانية في تعليمة مؤرخ أواخر شهر أكتوبر المنقضي، موجة إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة والى المراقبين الماليين، تحوز “الشروق” نسخة منها، يوم 20 ديسمبر 2021 كآخر أجل للالتزامات بالنفقات لدى المراقبين الماليين وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات..

حيث أشار التعليمة في هذا الصدد أنه لا يتم دراسة طلبات إلحاق الاعتمادات التي يتم تقديمها للمصالح المختصة لوزارة المالية ما بعد 30 نوفمبر 2021 إلا في الحالات الملحة وبموافقة الوزير الأول، إذ يدخل القرار ضمن الجهود المبذولة ضمن إطار إصلاح الميزانية وكذا في سبيل تحقيق تحكم أفضل في تسيير الاعتمادات.

من جهة أخرى، طالبت التعليمة بإرسال مدونات الميزانيات لدى مصالح وزارة المالية من أجل الموافقة وذلك في أجل لا يتجاوز 10 نوفمبر الجاري وذلك بخصوص الاعتمادات المالية المتعلقة بالتسيير المفتوحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما طالبت ذات التعليمة بإرسال مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية، بما في ذلك المؤسسات التي يتم الموافقة على ميزانياتها بقرار وزاري مشترك، في أجل لا يتجاوز يوم 10 نوفمبر الجاري، كما أمرت التعليمة بتبليغ مدونات ميزانيات وميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية، من أجل التنفيذ، في أجل لا يتجاوز يوم 20 ديسمبر الداخل، حيث يهدف هذا التنظيم إلى إعداد الظروف الملائمة لتنفيذ الاعتمادات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ابتداء من الفاتح جانفي 2022.