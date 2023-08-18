-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
مهلوسات!
باقي بوخالفة
2023/08/18
9
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
مواصلة إدماج القائمين بالإمامة والعملية تشمل 4 مناصب
تجهيز أزيد من مليون سيارة “سير غاز” نهاية 2023
تفكيك لغز اختطاف وقتل مجوهراتي ببومرداس
تسليح أوكرانيا
أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية وموجة حر على السواحل الشرقية
توقيف تحفظي لإطارات سامية بالجمارك !
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
توقيف تحفظي لإطارات سامية بالجمارك !
2023/08/15
زيادات ممكنة في رواتب مستخدمي التربية بـ5 ملايين
2023/08/16
الريّ الذكي.. نهضة زراعية في الجزائر
2023/08/15
حجز أزيد من 165 ألف أورو بالطريق السيار شرق – غرب
2023/08/17
تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 15 ولاية وموجة حر غربا
2023/08/18
الرأي
المزيد
منكر نافخ الكير
عمار يزلي
2023/08/18
ماذا كان يعمل أبوك؟
محمد الهادي الحسني
2023/08/16
شهادة من داخل البرلمان الأوروبي
عبد الوهاب دربال
2023/08/16
تحدّيات الرئيس المرتقب لـ”الفاف”
ياسين معلومي
2023/08/16
قراءة متأنية في قانون المحضر القضائي الجديد
2023/08/16