مهمة اقتصادية لرجال أعمال وشركات إقليم كتالونيا في الجزائر

البعثات الإسبانية تتوالى بعد تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

تستعد الجزائر لاحتضان مهمة اقتصادية كبرى تجمع رجال أعمال وشركات من إقليم كتالونيا الإسباني، في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل، بمبادرة من منظمة أرباب العمل الكتالونيين “Foment del Treball Nacional” وبالتعاون مع البنك الإسباني-العربي “Aresbank”. الزيارة التي ستحتضنها العاصمة الجزائر، وفق ما علمته “الشروق” من أصحاب المبادرة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وإقليم كتالونيا، من خلال استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات استراتيجية، وإقامة لقاءات ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب بحث مشاريع تعاون جديدة تعود بالفائدة على الطرفين.

وسيتم التركيز خلال هذه المهمة على مجالات الطاقات المتجددة والهندسة والبنية التحتية والنقل الحضري، إضافة إلى قطاعات استراتيجية على غرار الطاقة والمناجم والفلاحة والصناعة الميكانيكية (السيارات خصوصا)، فضلا عن الرقمنة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات.

كما ستشكل المناسبة فضاء لتشجيع الشراكات في قطاع المحروقات والغاز، الذي يُعد من أبرز محاور الاهتمام بالنسبة للشركات الإسبانية.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الحدث للمشاركين فرصا عملية لإقامة علاقات استراتيجية مع شركاء جزائريين، من خلال برنامج لقاءات مهنية مهيكلة وفق احتياجات كل مؤسسة، مع توفير استشارات ميدانية لتقليص المخاطر وضمان فعالية التوسع في السوق الجزائرية.

ولفت المنظمون إلى أن آخر أجل للتسجيل في هذه البعثة الاقتصادية هو 15 سبتمبر الجاري، في وقت شددت الجهة المنظمة على أن عدد الأماكن المتاحة محدود.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية سياسية واقتصادية بالغة، بالنظر إلى موقع الجزائر كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لإسبانيا في المنطقة المتوسطية، خصوصا بعد تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بداية من الخريف الماضي، بعد عامين ونصف من الجمود على خلفية موقف مدريد من النزاع في ملف الصحراء الغربية، فضلا عن كون إسبانيا تعتبر أحد أبرز شركاء الجزائر في مجال الطاقة.

ومنذ تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين توالت مهمات رجال الأعمال الإسبان ومسؤولي ومديري الشركات في عديد القطاعات إلى الجزائر، على غرار السيراميك الذي دخلت فيه شركات اسبانية كبرى في شراكة مع مؤسسات جزائرية خصوصا في باتنة وسطيف.

وجاءت هذه الشراكات بعد أن اقتنع الطرف الإسباني بضرورة الدخول في عمليات تصنيع محلية مع متعاملين جزائريين بعيدا عن تسويق المنتجات الجاهزة كما كان عليه الحال خلال سنوات مضت.