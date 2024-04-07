مهمة “الحمراوة” في ضمان البقاء تزداد تعقيدا

بوكريت سيغيب شهرا عن الملاعب:

أصبحت مهمة فريق مولودية وهران صعبة للغاية من أجل ضمان البقاء وهذا بعد استكمال مباريات الجولة الـ22 من عم المحترف الأول، التي لعبت السبت الماضي، إذ لم تكن النتائج في صالح الحمراوة على الإطلاق، بما أن نجم بن عكنون قد تمكن من الفوز على حساب اتحاد خنشلة بثلاثة أهداف لاثنين، كما انتصر قبلها نجم مقرة خارج الديار أمام مولودية البيض..

وهما المنافسان المباشران على تفادي شبح الهبوط بالنسبة لكتيبة المدرب يوسف بوزيدي، ووفقا لهذه المعطيات، فإن فوز رفقاء بن عياد بالمباريات المتبقية داخل أسوار ملعب الشهيد أحمد زبانة قد لن تكون كافية من أجل الوصول نحو بر الأمان، ما يوجب على الفريق البحث أيضا عن جلب المزيد من النقاط بعيدا عن الديار وذلك بداية من مواجهة شبيبة القبائل بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، وهي المباراة التي قد تلعب في الأسبوع الثالث من شهر أفريل الجاري.

ويمكن القول بأن تأجيل لقاء الجياسكا قد خدم مولودية وهران كثيرا بما أن الفريق يعاني من عدة إصابات، ولهذا، فإن ذلك سيسمح باستعادة عدة أسماء مصابة حتى تكون تحت تصرف المدرب بوزيدي، باستثناء حارس المرمى فارس بوكريت الذي أجرى فحوصات طبية مكثفة وأظهرت حاجته للراحة والعلاج لمدة تفوق شهرا كاملا، أو التوجه نحو عملية جراحية على مستوى الكتف، لكن الحارس بوكريت أكد للجهاز الطبي بأنه سيجري فحوصات أخرى خارج وهران حتى يتأكد من صحة النتائج الأولى، مشيرا إلى تحمله المسؤولية التامة في هذا الشأن، وفي موضوع الإصابات دائما فقد أجرى اللاعب بلحران تصويرا بواسطة أشعة الرنين المغناطيسي أمس الأحد لمعرفة نوعية الإصابة التي يشكو منها وبناء عليها سيتم تحديد موعد عودته لأجواء التدريبات.

أما بالنسبة للمدافع المحوري كروم، فإن صور الأشعة التي خضع لها بينت تماثله التام للشفاء من الإصابة وينتظر أن يستأنف التدريبات مع بقية الزملاء بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، فيما يواصل الغاني باكو وزميله نعماني العلاج بالعاصمة، على أن يخضعا لمعاينة طبية للتأكد من سلامتهما وتعافيهما التام، وهذا ما سيكون بنسبة كبيرة بعد العيد أيضا، ونفس الأمر، في ما يتعلق ببقية المصابين على غرار تميمي، وايبوزيدان هذا الأخير لا يزال يتدرب على انفراد، أما العرجي وبن قرينة، فقد اندمجا مع المجموعة، ويبقى قنينة هو الغائب الأبرز لغاية نهاية الموسم.

وفي ظل كثرة الإصابات واستياء المدرب بوزيدي من الأمر، فإن الأخبار الواردة من البيت الحمراوة تشير إلى إمكانية تدعيم الطاقم الطبي بخدمات الدكتور رمضان، المختص في طب جراحة العظام، الذي سبق له العمل في عدة مناسبات مع الحمراوة وله خبرة كبيرة في مجاله.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الحمراوة قد خاضوا أمس مباراة تطبيقية استعدادية أمام الأواسط. وهذا على مستوى ملعب القرية المتوسطية، بينما سيدخل التعداد في إجازة عيد الفطر السعيد بداية من اليوم الاثنين.