“مهندسو البكالوريا” يلتحقون بمراكز الحجز لإعداد الأسئلة

سيؤدون مهامهم ضمن إجراءات العزل لمدة 38 يوما

التحق الفريق الأول من مهندسي البكالوريا “بمركز الحجز”، الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فرع القبة بالجزائر العاصمة، بعد ما تم إخضاعهم لاختبار الكشف عن كورونا، على أن يلتحق الفريق الثاني اليوم الثلاثاء، إذ سيؤدون مهامهم ضمن إجراءات العزل لمدة 38 يوما بمعدل 12 ساعة عمل يوميا.

كشفت مصادر “الشروق” أن فريق العمل الأول الذي يضم 80 شخصا من مفتشين وأساتذة وإطارات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد التحقوا أمس الاثنين “بمركز الحجز” الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر، بعد ما تم إخضاعهم لاختبار الكشف عن كورونا بتقنية “بي سي يار”، الأحد الفارط، في حين تم إخضاع الفريق الثاني الذي يضم 50 عاملا من أعوان الطبع والطبخ وموظفين لاختبار الكشف عن كورونا، الاثنين، على أن يلتحقوا اليوم الثلاثاء بالمركز، وذلك مباشرة عقب ظهور نتائج الفحص، وبالتالي فإن كانت نتائج البعض منهم إيجابية فإنه يتم مباشرة إعفاءهم من المهمة بإسقاط تسخيراتهم وتعويضهم بمن هم بالقائمة الاحتياطية، وذلك في إطار الاستمرار في تطبيق مختلف البروتوكولات الصحية الوقائية المصادق عليها من قبل وزارة الصحة، لأجل حماية الأرواح من عدوى الفيروس .

وأضافت مصادرنا بأنه سيتم عزل فريق المفتشين والأساتذة وإطارات الديوان عن عائلاتهم طيلة 38 يوما بمعدل أكثر من 12 ساعة عمل يوميا، لتأدية المهام المنوطة بهم والمتمثلة أساسا في السهر على إعادة قراءة مواضيع الامتحانات مع التدقيق فيها، رغم أنها قد خضعت في وقت سابق للمراقبة من قبل لجان مختصة خلال الندوات الجهوية المنعقدة مؤخرا، للتأكد من مدى تطابقها مع المناهج التربوية السنوية والمخططات الاستثنائية للتمدرس وبسب وضعية تقدم الدروس التي تلقاها التلاميذ بأقسامهم التربوية حضوريا مع أساتذتهم.

وأوضح ذات المصدر بأنه في حال اكتشاف أي خطأ في أحد الأسئلة يتم استدراكه وتصحيحه مباشرة قبل الشروع في عملية الطبع.

وأما بخصوص الفريق الثاني، أكدت المصادر ذاتها على أنه مسخر لتأدية مجموعة من المهام والمتمثلة في مراقبة حافظات المواضيع ومراقبة أيضا المواضيع المطبوعة لحظة بلحظة، بمركز الطبع المتواجد بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والمجهز بكاميرات مراقبة، وذلك بغية إضفاء شفافية أكثر على مختلف العمليات بدءا بقراءة الأسئلة إلى غاية طبعها، حيث سيتم طبع 38 موضوعا لمختلف الشعب الست بمطبعة الديوان حصريا.

يذكر أنه قد تم عزل مهندسي البكالوريا لمدة يومين “بمراكز انتظار” بعد ما تم إخضاعهم لاختبار الكشف عن كورونا، في حين شرع المترشحون لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا في سحب الاستدعاءات بدءا من الـ16 ماي الجاري، لتبقى العملية متواصلة إلى غاية يوم الامتحان، فيما تم الترخيص للممتحنين المضيعين لاستدعاءاتهم باستخراج نسخة أخرى طيلة فترة الإجراء.