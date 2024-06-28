مهندسو الجزائر يتعهدون بالمساهمة في إعادة إعمار غزة

أدوا اليمين القانونية نهاية الأسبوع

أدى 800 مهندس معماري، الخميس، اليمين القانونية، وسط أجواء من التأثر والفخر. ولم ينس مهندسو الجزائر الجدد، معاناة إخوانهم الفلسطينيين، خلال مراسم احتفالهم بأداء اليمين، حيث سميت الدفعة “غزة العزة 2024″، وتعهدوا بأن تكون إعادة إعمار غزة، بعد انتهاء الحرب، ببصمة جزائرية خالصة، دعما لقضيتها العادلة، وتطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد.

وعلى هامش الحفل الذي أقيم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، الخميس، شدد رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، حسان مالكية، على أهمية مراسم تأدية اليمين القانونية لهذه الدفعة المعمارية الجديدة، التي أطلق عليها اسم “غزة العزة”، قائلا “إنه وجب علينا ألا ننسى الدمار الذي خلفته همجية الكيان الصهيوني الغاصب في أرض فلسطين، وخاصة قطاع غزة، التي سوى مبانيها بالأرض”، واعتبر مالكية أن تسمية الدفعة “غزة العزة” مساهمة رمزية من مهندسينا المعماريين الجدد، في نصرة الشعب الفلسطيني، ودعما لقضيته العادلة، كما أعلن عن الاستعداد التام في المساهمة بكل ما تملكه الهيئة في إعادة إعمار غزة.



وفي سياق آخر، أشار المتحدث إلى أن تأدية اليمين القانونية تمثل خطوة هامة في مسار المهندس المعماري، نحو دخول سوق العمل بكل ما يتطلبه من جد وتفان، وحث مالكية خلال كلمته، المهندسين الذين أدوا اليمين، على إبراز قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وكفاءاتهم المهنية في الميدان، وجعل سنوات الدراسة وأشهر التدريب، أعواما من التجسيد الميداني المميز والراقي والكفء لتحسين إطار الجزائر المبني والحفاظ على موروثنا المعماري، مع إدخال الأساليب العصرية المُتبعة في التصميم والابتكار والإنجاز، وفي العمل لتحقيق رغبتنا جميعا في رؤية مدن وبنايات بهوية معمارية جزائرية، تتماشى ومتطلبات المواطن وتعكس انتماءه إلى هذه الأمة الضاربة في عمق التاريخ.