توسيع توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة ولائيّا

مهندسو "السانكيام الجديد" حصريا لتدريس تلاميذ الخامسة

أمرت مديريات تربية ولائية مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المدارس الابتدائية، بأهمية إسناد تدريس تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي للأساتذة الذين استفادوا من تكوين في إطار امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وتمكّنوا من اكتساب خبرة في مجال إعداد نماذج مواضيع لما يصطلح عليه “السانكيام الجديد”، وتجربة في ميدان تدريب المتعلمين على المواضيع الجديدة الواردة بأسئلة وإجابات تضم عدة خيارات.

ووجّهت مصالح التمدرس والامتحانات بتلك المديريات تعليمات إلى مفتشي التعليم الابتدائي للمقاطعات الإدارية ورؤساء المدارس الابتدائية، تحثهم من خلالها على ضرورة التكفل الجيّد بمهمة إسناد تلاميذ أقسام الخامسة من التعليم الابتدائي للأساتذة، الذين استفادوا من دورات تكوينية في إطار امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي استحدث السنة الدراسية الفارطة، بعد الإلغاء النهائي لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الملغى بقرار وزاري في نوفمبر 2021، وبالتالي، تمكّنوا من اكتساب خبرة في مجالات إنجاز نماذج لتقييمات شفهية وأخرى كتابية لما يعرف ببديل “السانكيام” في نسخته الجديدة، خاصة وأن هذه العملية تتطلب وقتا وجهدا إضافيا معتبرا، علاوة على تحكمهم في تدريب التلاميذ المترشحين على الأسئلة الجديدة تدريبا تحضيريا، إلى جانب امتلاكهم للتجربة حول كيفيات “تقييم” المتعلمين خاصة في الوقت الذي تم فيه إسقاط العمل “بالتقييم العددي” واستبداله بتدوين ملاحظات وصفية، ويتعلق الأمر “بتحكم أقصى” و”تحكم مقبول” و”تحكم جزئي” و”تحكم محدود”، وأيضا في ميدان حجز التقييمات على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.

توسيع توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة على مستوى الولاية

وأشارت نفس المصالح إلى أن هذه الإجراءات الجديدة الواجب التقيّد بتطبيقها على أرض الواقع، تدخل في إطار التحضير الجيّد والمسبق للدخول المدرسي المقبل 2023/2024، والذي حدّد موعده في 19 سبتمبر الجاري، وكذا لإنجاح إنجاز ما يعرف “بالإسناد التربوي” لجميع الأفواج التربوية لجميع المستويات التعليمية.

وبخصوص النسخة المعدّلة الجديدة لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، فقد تمت المصادقة، عقب الانتهاء من إصلاحه، على أهمية الإبقاء عليه دون إلغاء، شريطة برمجته الموسم الدراسي المقبل في دورة ثانية وفق قواعد ومخرجات وآليات جديدة، من أبرزها تقليص أيام الإجراء من 27 يوما إلى 10 أيام، إلى جانب اختبار التلاميذ في ست مواد فقط عوض 12 مادة كاملة، علاوة على إعفاء أساتذة الخامسة من حراسة التلاميذ خلال فترة إجراء التقييمات الكتابية، فضلا على توحيد إعداد المواضيع ولائيا “على مستوى كل ولاية”، وتوزع على مستوى البلديات والدوائر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتقييم عن طريق وضع “ملاحظات وصفية” نوعية بعدما تم إلغاء “التقييم العددي”.

وفي سياق مغاير، ستشرع الوزارة الوصية، من خلال مديرياتها الولائية، في إجراء المراجعة الموسّعة الثانية لعملية توظيف أساتذة متخصصين في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية لتأطير تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، إذ سيتم الانتقال إلى مرحلة الولاية ثم الولاية المجاورة، وذلك في حال تعذر على المصالح المختصة تغطية المناصب المالية الشاغرة على مستوى الدائرة والبلدية.