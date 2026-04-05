مهندس جزائري ضمن الفريق الذي أطلق رحلة العودة إلى القمر (صور)

شارك المهندس الجزائري كريم بوشوشة في قيادة مهمة “أرتميس 2” لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”. التي أعادت البشر إلى اكتشاف القمر، في رحلة مأهولة هي الأولى من نوعها منذ نصف قرن.

وقال بوشوشة في منشور على فيسبوك يوم الخميس الماضي:”أخيرًا، اكتمل إطلاق مهمة أرتميس 2″. مضيفا:”قبل بضع ساعات، أطلقنا أنا وفريقي هذا الصاروخ القوي باتجاه القمر”.

وتابع ابن مدينة بجاية الذي يعمل لـ”ناسا” منذ 2017:”كانت مهمة دقيقة، حافلة بالعديد من التحديات، وتنطوي على مخاطر جسيمة للطاقم على متنها.لكن يمكنني الآن أن أعلن ذلك رسميًا: لقد نجحنا، تمت المهمة”.

ويوم الأربعاء 1 أفريل الجاري، انطلق 4 رواد فضاء من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، في رحلة تستغرق 10 أيام حول القمر.

حيث انطلق الصاروخ الذي نقل مركبة الرحلة “أرتميس 2″، من مركز كنيدي الفضائي التابع لـ”ناسا”. في مكان قريب من نقطة انطلاق آخر رحلة لرواد الفضاء إلى القمر، في إطار برنامج “أبولو” الأميركي في سبعينات القرن الماضي.

بوشوشة من مواليد 1973 بأوقاس في ولاية بجاية، التي حصل فيها على تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي. قبل مواصلة التعليم الجامعي بمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية في بومرداس.

سافر المهندس الجزائري الطموح إلى الولايات المتحدة عام 2007، بعد نجاحه في قرعة برنامج البطاقة الخضراء. وبدأ حياته هناك موظفا لدى مؤسسة لتأجير السيارات، لتمويل دراسته في الجامعات الأمريكية.

وبعد تخرّجه بشهادة مهندس في الاتصالات، تقدّم كريم إلى عدّة وظائف، قبل أن يحصل على وظيفة مهندس اتصال على مستوى وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” التي يعمل لديها إلى غاية اليوم.