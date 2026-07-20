مهندس “ناسا” كريم بوشوشة يكشف أسرار اتصالات “أرتميس” من قلب بجاية

كيف نربط الأرض بالقمر على بعد 380 ألف كيلومتر؟

شهد مقر جمعية “سيريوس” لعلماء الفلك الهواة، السبت، بدار الشباب “فاطمة رمطاني” الكائن بحي سيدي والي بمدينة بجاية، حدثا استثنائيا ويوما تاريخيا بامتياز، تمثل في استضافة ابن الجزائر البار، المهندس كريم بوشوشة، الذي يملك مسيرة مهنية استثنائية قادته من مدرجات الجامعة الجزائرية إلى أروقة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وذلك في لقاء وحوار تميزا بثراء معرفي فريد.

ويُعد كريم بوشوشة، المنحدر من منطقة أوقاس وخريج معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيات INELEC ببومرداس، نموذجا حيا للإصرار، العبقرية التقنية، والمرونة الجزائرية، حيث يشغل حاليا في وكالة “ناسا” منصب رئيس فريق المهندسين المسؤول عن تصميم وتأمين اتصالات الكبسولة الفضائية “أوريون” ضمن برنامج “أرتميس” الطموح للعودة إلى القمر.

وعلى مدار أكثر من ساعة من النقاش الشيق، أخذ بوشوشة الحضور في رحلة خلف كواليس الفضاء السحيق، مستعرضا الأسرار التقنية المعقدة للحفاظ على اتصالات راديوية وبيانات مستمرة ومن دون انقطاع مع رواد الفضاء على مسافة تتجاوز 380 ألف كيلومتر عن كوكب الأرض، حيث أوضح بالتدقيق الهندسي كيف تعتمد الوكالات الفضائية على شبكة الفضاء العميق DSN بمحطاتها الأرضية العملاقة الموزعة استراتيجيا بزاوية 120 درجة في غولدستون ومدريد وكانبيرا لضمان استمرار التغطية مع دوران الأرض وتناوب المحطات بسلاسة، فضلا عن استخدام النطاقات الترددية العالية مثل نطاق S-bandللاتصالات الأساسية والأوامر الصوتية ونطاق Ka-band لتأمين تدفق الفيديوهات والبيانات الضخمة عالية الدقة، كما كشف عن كيفية مواجهة التأخير الطبيعي للإشارة الذي يستغرق نحو 1.3 ثانية عبر بروتوكولات متطورة للشبكات المتحملة للتأخير DTNالقائمة على مبدأ الحفظ ثم التمرير لتفادي ضياع البيانات عند حدوث أي تشويش، بالإضافة إلى الاعتماد على أقمار صناعية ترحيلية في مدار القمر لضمان الاتصال حتى عند اختفاء الكبسولة خلف الجانب البعيد للقمر، وصولا إلى التوجه المستقبلي الثوري نحو الاتصالات الليزرية البصرية. وتطرق بوشوشة أيضا إلى الضغط الرهيب الذي تشهده مراكز التحكم حيث يمكن لثانية واحدة من التشويش أن تهدد نجاح الرحلة القمرية بأكملها، مبرزا في الوقت ذاته درسا ملهما في الحياة حول التضحيات والإرادة الصلبة اللازمة للانتقال من الجامعة الجزائرية إلى أرقى مختبرات الفضاء عالميا.

ولإضفاء مزيد من التميز على هذه الفعالية، فقد شهد اللقاء حضور الباحثة الشابة شيماء أمين خوجة، المتخصصة في الفيزياء الفلكية والناشطة البارزة في مجال التبسيط العلمي، والتي تشغل منصب مسؤولة مجتمع الفيزياء الفلكية في منظمة العالمات الجزائريات ALWIS، إلى جانب كونها عضوا نشطا في جمعية “سيريوس” لقسنطينة، وشكل حضورها جسرا رائعا للتكامل بين الهندسة الفضائية المتقدمة في “ناسا” والبحث الأساسي في الفيزياء الفلكية من خلال حوار متبادل ومُلهم للشباب والشغوفين بالعلوم في المنطقة.

وفي ختام هذا المحفل العلمي المتميز، توجهت جمعية “سيريوس” لعلماء الفلك الهواة لبجاية بخالص الشكر والتقدير للمهندس كريم بوشوشة على تواضعه الجم وعطائه، وارتباطه الوثيق بجذوره الوطنية، كما أعربت عن امتنانها للباحثة شيماء أمين خوجة على حضورها المشع الذي جسّد أبهى صور الأخوة العلمية بين أفراد المجتمع الأكاديمي الجزائري.