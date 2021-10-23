مهنيو الصحة يستعجلون صبّ منحة كورونا

التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة العمومية تراسل الوزير الأوّل

رفعت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة العمومية، رسالة تظلم إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فيما يخص تأخر صب منحة كوفيد الخامسة والسادسة لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، والتي أقرّها مرسوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في رسالة التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة العمومية، إلى الوزير الأول، أن عدة مراسلات وجهت إلى وزارة الصحة فيما يخص تأخر العلاوة الاستثنائية، لمعرفة سبب تأخر صبها ولكن دون أي رد، وهو ما أثر سلبا حسب بيان التنسيقية، على معنويات جميع عمال الصحة دون استثناء.

وقال رئيس المكتب الوطني للتنسيقية، بدر الدين كليبي، إن المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية وحرص على أن يتم تسديدها في آجالها كل 3 أشهر، لم تصل إلى عمال الصحة، الذين استشهد منهم الكثير في ظل الوباء.

وأضاف كليبي “أن تثمين ما فعله موظفو قطاع الصحة الحساس جدا، لما يقدمه هؤلاء من عمل إنساني لإرضاء المريض بعيدا عن الوظيفة الشاقة، التي أرهقتهم معنويا وماديا، لا يكون إلا بتحقيق ما وعد به رئيس الجمهورية”.