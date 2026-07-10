مهن المستقبل بشهادة “ليسانس عن بُعد” وأخرى مزدوجة

حاملو البكالوريا الجدد أمام خيارات متنوعة بأنماط مختلفة للتكوين

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة خيارات للطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا 2026 من خلال اعتماد مقاربة معرفية حديثة تدمج بين التكوين الحضوري وعن بعد، وتمزج بين تخصصات ومهن المستقبل المكملة لبعضها البعض.

وفي إطار المساعي الرامية للوصول إلى جامعة عصرية ومرنة تستجيب لمتطلبات سوق العمل العصري، وتتوافق مع التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، سعت وزارة التعليم العالي منذ أزيد من 3 سنوات إلى إحداث ثورة حقيقية في عروض ومناهج التكوين التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي لفائدة الطلبة الجدد، حيث تواصل هذه السنة ومن خلال المنشور التوجيهي للسنة الجامعية 2026-2027 تقديم خيارات متنوعة للناجحين لاسيما في عروض التكوين عن بعد التي تمنح الطلبة وقتا وخيارات مثالية للتعلم عن بعد وكسب الوقت للعمل أو التحضير لتكوينات أخرى، فضلا عن رفع عدد التخصصات في مسارات التكوين المزدوجة والتي يتخرج فيها الطالب بشهادتين مختلفتين ومكملتين لبعضهما البعض، بالإضافة إلى مسارات التكوين ذات كفاءات مزدوجة المبنية على مقاربة المهارات المعرفية والعلمية المؤهلة لسوق العمل .

التكوين عن بعد خيار لتنظيم الوقت

وقدمت الوزارة لحاملي بكالوريا 2026 الراغبين في تلقي تكوين جامعي من دون عناء الحضور وبتوقيت مرن باستخدام أحسن التقنيات المتطورة في التعليم عن بعد، عدة خيارات للتكوين عن بعد في جامعات مختلفة عبر الوطن وبصيغة التسجيل الوطني للحصول على شهادة ليسانس في ميادين الآلية، والإعلام الآلي، والعلوم الاقتصادية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

وفي هذا السياق، نجد تخصص ذاتية وآلية ومراقبة الطرائق الصناعية ضمن فرع التكوين في الآلية ميدان العلوم والتكنولوجيا بجامعة عنابة لفائدة حاملي بكالوريا تقني رياضي ورياضيات وعلوم تجريبية، حيث يتم المشاركة في الترتيب حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة وعلى أساس المعدل الموزون أو العام المحصل عليه في البكالوريا، وفي سياق ذي صلة تفتح جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” أبوابها للراغبين في الدراسة عن بعد، وهذا في تخصص الإعلام الآلي ضمن ميدان الرياضيات والإعلام الآلي لحاملي البكالوريا في شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام وحسب المقاعد البيداغوجية المتاحة.

أما في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، فيمكن للناجحين الجدد التسجيل للدراسة عن بعد بجامعة الأغواط في تخصص اقتصاد رقمي وهو الخيار المتاح حسب الأولويات لحاملي البكالوريا في شعب التسيير والاقتصاد وآداب وفلسفة كأولوية أولى، ثم رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي وبعدها لغات أجنبية، إذ يتم الترتيب وفقا للمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وفي نفس الميدان تقدم جامعة تسبة تكوينات في الاقتصاد الدولي لجميع شعب البكالوريا ما عدا الفنون وفقا لأولوية الشعبة مع احتساب المعدل العام للبكالوريا في الترتيب .

وفي سياق آخر، يمكن للناجحين التسجيل في ميدان الآداب واللغات الأجنبية ليسانس أكاديمي لغة إنجليزية بجامعة تلمسان، حيث تمنح الأولية في الترتيب لحاملي بكالوريا لغات أجنبية وبعدها آداب وفلسفة وفي المرتبة الثالثة كل من شعب العلوم التجريبية وتسيير واقتصاد وفنون، ويتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو المعدل العام اللذان ينبغي أن يساويا أو يفوقا 11 من 20، في حين تقدم جامعة وهران 2 ليسانس مهني في تخصص اللغة الفرنسية ممارسات لغوية ومقاولاتية، وتمنح الأولية في الترتيب لحاملي بكالوريا لغات أجنبية وبعدها آداب وفلسفة وكأولوية ثالثة حاملي بكالوريا شعب علوم تجريبية وتسيير واقتصاد وفنون، حيث يتم الترتيب وفقا للمعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 11 من 20.

وتواصل جامعة التكوين المتواصل تقديمها لخيارات متنوعة للتسجيل وفق نمط هجين حضوري ابتداء من الساعة 17 مساء وعن بعد عبر أرضيات تعليمية متطورة، حيث تقدم ليسانس في عدة ميادين وشعب، منها الحقوق، والعلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجريبية، وفي اللغات “لغة إنجليزية تقنية، ولغة إنجليزية طبية” وميدان العلوم الإنسانية، وبالنسبة لتخصص الحقوق يكون التسجيل فيه وفقا للدوائر الجغرافية لولاية الحائز على البكالوريا عبر 54 مركزا تابعا لجامعة التكوين المتواصل، ويحتسب الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وتمنح فيه أولوية التسجيل لشعب آداب وفلسفة ولغات أجنبية ثم تسيير واقتصاد وفنون وبعدها علوم تجريبية ورياضيات ثم تقني رياضي.

اما في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجريبية فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وتمنح الأولية للتسجيل لشعبة التسيير والاقتصاد ثم آداب وفلسفة وبعدها رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي ثم لغات أجنبية.

وتقدم جامعة التكوين المتواصل عبر 35 مركزا خيار التسجيل في الانجليزية التقنية لحاملي بكالوريا شعب لغات أجنبية وبعدها آداب وفلسفة ثم علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد وفنون، حيث يتم الترتيب وفقا للمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

إنجليزية طبية للمقبولين في العلوم الطبية والبيطرة

وللعام الثاني تقدم جامعة التكوين المتواصل للطلبة الموجهين لتخصصات العلوم الطبية خيار التسجيل عن بعد لدراسة لغة إنجليزية طبية عبر 36 مركزا، وتمنح الأولية للتسجيل لحاملي بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي بعد توجيههم للعلوم الطبية.

وجديد هذه السنة فتح المجال للموجهين لعلوم البيطرة لدراسة إنجليزية طبية بمركز جامعة التكوين المتواصل بالبليدة .

وتقدم جامعة التكوين المتواصل الفرصة لدراسة ليسانس في العلوم الانسانية وفق النمط الهجين عن بعد وحضوري لفائدة حاملي بكالوريا آداب وفلسفة ولغات أجنبية وفنون وعلوم تجريبية ويتم الترتيب وفقا للمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

تعزيز التخصصات في الشهادات المزدوجة

وبعد نجاح تجربة التكوين في الشهادات المزدوجة، عادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه السنة لتعزز خيارات التوجيه للطلبة الناجحين في بكالوريا 2026 بمجموعة تخصصات متنوعة ومتكاملة تمكن الناجحين من التخرج بشهادتين جامعيتين بشهادة بكالوريا واحدة، ما من شأنه تعزيز الكفاءة والآفاق المهنية والفرص التشغيلية لخريجي الجامعة الجزائرية.

وفي السياق، تقترح الوزارة عدة تخصصات مزدوجة تربط بين الطب واقتصاد الصحة بكل من جامعة قسنطينة 3 وقسنطينة 2 وجامعة ورقلة وجامعة سطيف1 لفائدة حاملي بكالوريا شعب علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي ويتم الترتيب وفقا للمعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 16، وتخصص طب وبيانات ضخمة في كل من جامعة عنابة وجامعة باتنة 2 وجامعة ورقلة وجامعة سطيف 1.

وتقترح جامعة تلمسان تخصصي طب وعلم النفس بنفس الشروط، أما جامعة الأغواط فتمنح للناجحين خيار التسجيل في تخصصي الصيدلة وتسيير تجاري وتسويق.

وفي ميدان العلوم الانسانية والاجتماعية ومعه الآداب واللغات الأجنبية تقترح الوزارة ليسانس مزدوج في تخصصي الإعلام واللغة الإيطالية بجامعة البليدة 2 وتمنح الأولية للتسجيل لشعبة اللغات الأجنبية وبعدها آداب وفلسفة ثم العلوم التجريبية ورياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد وفنون، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

وفي سياق آخر، يقدم المنشور خيار التسجيل في ليسانس لغة إنجليزية وعلوم مالية ومحاسبة “إنجليزية تطبيقية ومالية دولية” بجامعة تلمسان لفائدة حاملي بكالوريا شعب لغات أجنبية وتسيير واقتصاد وعلوم تجريبية ورياضيات ويحتسب المعدل الموزون أو العام 13 فما فوق للأولوية الأولى أما الثانية فيحتسب 14 فما فوق.

وتمنح جامعة المسيلة ايضا خيار التسجيل في ليسانس مزدوج تخصصي إدارة الأعمال ولغة إنجليزية.

وتقدم أيضا تخصصي قانون خاص وأنظمة معلوماتية بمعدلات متنوعة للترتيب ما بين 13 و14 حسب الشعبة والأولوية .

ونجد أيضا تخصصي رياضيات تطبيقية واقتصاد رقمي بجامعة الأغواط لحاملي بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتسيير واقتصاد ويحتسب الترتيب وفقا للمعدل الموزون أو العام من 11 فما فوق مع وجود شروط إضافية للترتيب .

أما جامعة وهران 1 “معهد العلوم التطبيقية” فتقدم تخصص ليسانس مزدوج تطوير التطبيقات المحمولة ومالية دولية لفائدة حاملي بكالوريا شعب رياضيات وعلوم تجريبية وتسيير واقتصاد، أما جامعة عنابة، فتقترح تخصصي هندسة الأنظمة المعلوماتية وآلية لفائدة حاملي بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي .

وتقدم جامعة المسيلة تكوينات في ليسانس مزدوج تخصصي قانون عام وعلاقات دولية وتمنح الأولية للتسجيل لشعبة الآداب واللغات ثم اللغات الأجنبية وبعدها تسيير واقتصاد وفنون ثم علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي ويتم الترتيب وفقا للمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 12، وتقدم ذات الجامعة تخصصي رياضيات تطبيقية واقتصاد كمي لحاملي بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتسيير واقتصاد.

أما جامعة المدية فتقترح للناجحين الجدد تخصصي قانون خاص ومالية، وتخصصي رياضيات تطبيقية واقتصاد كمي وهذا حسب نوع الشعبة والشروط المحددة لكل تخصص.

وبدورها جامعة بجاية تعرض للطلبة تخصصي أنظمة معلوماتية واقتصاد كمي، وهندسة معمارية وعلم الاجتماع .

أما جامعة الأغواط، فتضمن تكوينا في الليسانس المزدوج أنظمة الاعلام الآلي وإعلام رقمي حسب شعبة البكالوريا المحددة في المنشور التوجيهي.

وتضمن جامعة وهران 2 تكوينا في تخصصي إنجليزية تطبيقية وعلاقات دولية. أما جامعتي الجزائر 1 والجزائر 3، فتقدمان تكوينا في تخصصات نمذجة رياضية والمساعدة على اتخاذ القرار واقتصاد كمي حسب الشعب والتخصصات المعتمدة ضمن المنشور التوجيهي.

وتتيح جامعة الجزائر 3 تخصصات متنوعة في الليسانس المزدوج ومنها اقتصاد رقمي وإعلام، واتصال وعلاقات دولية، وإعلام وتدريب رياضي وهي ذات تسجيل وطني، وتخضع لأولية الشعبة والشروط المحددة للالتحاق .

وفي سياق ذي صلة يضمن المركز الجامعي البيض تكوينا في تخصصي إدارة رقمية والكترونية وانجليزية حسب الشعب المحددة ووفقا لشروط المنشور التوجيهي، وفي جامعة الأغواط تجد تخصصات قانون دبلوماسي وتعاون دولي، وتدريب رياضي مع علم النفس العيادي، وتخصصي هندسة معمارية وهندسة مدنية ويتم التوجيه حسب شعبة البكالوريا المحددة في المنشور التوجيهي.

وتقدم جامعة غرداية تكوينا في تخصصي إعلام آلي وإدارة وتسيير فندقي، وإعلام آلي وتسويق رقمي.

أما “جامعة البليدة 2″، فتقترح تخصصي قانون عام وعلاقات دولية، في حين نجد تخصصي لغة إنجليزية وحقوق بجامعة الشلف.

مسارات ذات كفاءة مزدوجة للاندماج في عالم الشغل

وتضمن وزارة التعليم العالي للطلبة الجدد خيار التكوين في مسار ذي كفاءة مزدوجة، حيث يسمح هذا المسار لحامل البكالوريا التحضير لشهادة جامعية في شعبتين وميدانين متكاملين، وهو ما سيساعده مستقبلا في الاندماج في عالم الشغل من خلال الحصول على ليسانس مهني وهو ذو تسجيل وطني بنمط حضوري.

ويبرز من خلال التخصصات المتاحة رياضيات وإعلام آلي مطبقة في العلوم الانسانية والاجتماعية تضمنها كل من جامعات خنشلة، ورقلة، قسنطينة 2؛ سطيف 1؛ عنابة، المسيلة؛ وهي مخصصة لحاملي بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي، ويتم الترتيب وفقا للمعدل الموزون أو العام.

وفي جامعة الجزائر 3 نجد تخصص اقتصاد كمي وإعلام آلي، وتخصص اقتصاد وعلاقات دولية ويشترط للترتيب معدل 14 فما فوق مع أولوية الشعب المحددة ضمن المنشور التوجيهي.

وفي جامعة ورقلة نجد تخصص رياضيات مطبقة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات لفائدة حاملي بكالوريا شعب رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي ويحتسب الترتيب بمعدل موزون أو عام 11 فما فوق .

أما في جامعة قسنطينة 2 تقترح تخصص الصحة والحماية الاجتماعية وتمنح حسب الشعبة والشروط المحددة للالتحاق.

أما جامعة تيبازة، فتقترح تخصص حوسبة الأعمال، وتخصص الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد التطبيقي وهذا حسب الشعب المحددة ضمن المنشور التوجيهي.

وفي سياق ذي صلة تقترح جامعة الجزائر 3 عدة تكوينات في مسار الكفاءة المزدوجة، ونجد في ميدان علوم الإعلام والاتصال تخصصات “الاتصال الرقمي وإدارة الأعمال والاتصال السياحي والترويج للأقاليم والسينما والميديا الرقمي، دراسات سياسية وابتكار عمومي،هندسة مالية، إدارة العمليات التجارية الالكترونية ومناجمنت وإعلام آلي، وتخصص تربية النفس الحركية لمرحلة الطفولة، ودراسات سياسية وإحصاء وتحليل البيانات، ودراسات سياسية وأنظمة معلوماتية، ودراسات سياسية وسائط رقمية واتصال إستراتيجي”، وهي تخصصات ذات تسجيل وطني وفقا لأولوية الشعبة والشروط المحددة للالتحاق في المنشور التوجيهي.