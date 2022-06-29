مهن جديدة قابلة للتمويل عبر “أناد”

مدوّنة تشمل قطاعات الصحة والهاتف النقال والمناولة والنشاطات المنزلية

يكشف الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات السبت خلال منتدى المؤسسات، المزمع عقده بالمركز الدولي للمؤتمرات، عن قائمة جديدة بالنشاطات المقبولة التمويل على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” خلال 2022.

ويتعلّق الأمر بالمهن التي لم تتوّفر على رموز تسجيل لدى الوكالة من قبل، وتشمل المدوّنة الجديدة نشاطات مرتبطة بقطاع الصحة والتطبيب والتوزيع والمناولة وخدمات مرفقة للهاتف النقال ونشاطات منزلية لأول مرة.

ووفقا لمصادر “الشروق” تم إدراج قائمة من النشاطات مرتبطة بقطاعات الصحة والتوزيع والمناولة مع المؤسسات العمومية، والرعاية الصحية سيتم التأشير لها بالقبول للتمويل من طرف الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية، إما عبر تمويل ثنائي أو ثلاثي بإشراك البنوك أو تمويل ذاتي مع الاستفادة من الإعفاءات التي تتضمنها هذه الصيغ.

وجاء هذا القرار بعد تلقي المديرية العامة لـ”أناد” والمديريات الجهوية طلبات من الشباب بخصوص تمويل مشاريع لا يوجد لها أي ترقيم أو تسجيل أو ترميز على مستوى الوكالة وهي مهن جديدة، أفرزتها الحياة العصرية ولم تكن متوفرة من قبل، على غرار تلك المرتبطة بنشاطات التوزيع، أو التوصيل إلى البيت والنشاطات الخاصة بالتسويق وتدشين أكشاك بالشراكة مع متعاملي الهاتف النقال والمناولة مع مصانع عمومية، مع العلم أن هذه النشاطات مسجّلة لدى وزارة التجارة في مدوّنة جديدة.

وتأتي هذه القائمة للنشاطات المتاح تمويلها عبر “أناد”، بالتزامن مع الصفقات التي أقرتها الوكالة لفائدة الشباب المقاول عبر منحهم صيغا للتعاون مع المؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تجابه صعوبات مالية وتقرر إعادة بعثها، إذ تم إحصاء قائمة من طرف وزارة الصناعة تضم 80 شركة، وستعمل وكالة “أناد” على تمكين أصحاب مؤسسات مصغرة تنشط وفق قروض الوكالة من الاستفادة من صفقات الشركات العمومية، وضرب مصدر “الشروق” مثالا بشركة النسيج “جيتاكس” إذ يتحصل مقاولون على رخصة نشاط داخل المصنع، للمشاركة في تحضير طلبيات هذه الشركة مقابل عمولة معيّنة.

ويهدف هذا الإجراء الذي سيشمل عددا كبيرا من المؤسسات العمومية لتسهيل ربحية الشباب من جهة، وتقليص مصاريف الشركات العمومية التي تلجأ للاستيراد من جهة أخرى، والمساهمة في إعادة بعث المجمعات العمومية بعد الصعوبات المالية التي جابهتها في الماضي.

كما ستستفيد الشركات الممولة من طرف “أناد” من إمكانية إنجاز مستودعات شركة “ألريم” المكلفة بإنجاز 5 آلاف منطقة نشاط مصغرة عبر مختلف ولايات الوطن، وأيضا تمكين المؤسسات المصغرة من المساهمة في مشروع إنجاز مناطق النشاط، وهذا في خطوة جديدة لإعطاء دفع لهذه الشركات.

وسيكشف الوزير ضيافات، خلال عرضه النشاطات الجديدة المتاحة أمام شباب “أناد” السبت على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أيضا عن إجراءات نقل ديون شباب “أونساج” سابقا أي وكالة “أناد” حاليا إلى صندوق ضمان القروض، منها جزء سيتم حذفه تلقائيا بسبب وفاة أصحابها أو وجود ظروف قاهرة تمنع السداد، وجزء آخر سيتم تمديد آجال السداد الخاصة بهم لـ15 سنة، ويشمل القرار 18 ألف شركة تمت دراسة وضعيتها.