مهياوي: الحجر الصحي إجباري على العائدين من الخارج الذين تلقوا لقاح كورونا

عبر عن قلقه حيال ارتفاع الإصابات بالسلالات المتحورة

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أن جميع الوافدين إلى الجزائر بعد فتح المجال الجوي معنيين بالحجر بما فيهم من تلقو اللقاح بجرعتيه.

وقال مهياوي في حديثه “لإذاعة سطيف”، الإثنين، إن الجميع دون استثناء مطالب بتطبيق البروتوكول بما فيهم من تلقى اللقاح بجرعتيه الإثنتين.

وأوضح المتحدث أنه من المكن جدا مراجعة الإجراءات الإحترازية المصاحبة للفتح الجوي وتكييفها خدمة للجالية، وهذا في حال سارت الأمور بشكل جيد.

وعن الحالة اىلوبائية في الجزائر أكد مهياوي تسجيل 636 إصابة بالسلالات الجديدة، وهو ما وصفه بالمخيف نظرا لتزايد الأعداد بشكل سريع.

وفي هذا الصدد أوضح عضو اللجنة العلمية أن فرض أقصى درجات المراقبة للأشخاص القادمين من الخارج جاء تخوفا من حملهم لهذه السلالات .

مهياوي: تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يوما

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أن تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يومًا.

وقال البروفيسور رياض مهياوي، السبت 15 ماي، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، إن الإحصائيات اليومية التي تُقدمها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تُؤكد أن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة.

وأرجع المتحدث ذلك إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح المتحدث أن “تقييم الوضعية الوبائية في الجزائر خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد تسجيل نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية ستكون بعد 15 يومًا”.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، الجزائريين إلى “الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية من كوفيد 19 خاصة ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي في الفضاءات العمومية ووسائل النقل الجماعي”.

واكد أن “عملية التلقيح ضد هذا الفيروس مُتواصلة بشكل عادي على أن تسير بوتيرة أسرع مع استلام الجزائر لكميات إضافية من اللقاحات”.