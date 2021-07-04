مهياوي: الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة جدا

قال إن هناك ارتفاع رهيب في عدد الإصابات

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور رياض مهياوي، الأحد، إن الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة جدا بسبب التصاعد الرهيب في عدد الإصابات.

وأكد مهياوي خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “الشروق مورنينغ” تشبع أسرة المستشفيات بالمصابين بفيروس كورونا جراء ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وأوضح المتحدث أن قد تم تسجيل تغير في أعراض الإصابة بالفيروس، حيث تمكن الأعراض الجديدة لكورونا في الزكام والتهاب اللوزتين.

مهياوي: تلقيح ما يقارب مليوني جزائري واستلام 4 ملايين جرعة من مختلف اللقاحات نهاية الشهر

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور رياض مهياوي، الأحد 6 جوان، إنه تم تلقيح ما يقارب مليوني جزائري لحد الآن، كاشفا عن استلام 4 ملايين جرعة من مختلف اللقاحات قبل نهاية الشهر.

وأكد مهياوي لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى وصول 400 ألف جرعة في الـ 24 ساعة القادمة.

وقال مهياوي إن “حملة التلقيح تسير بوتيرة طبيعية رغم ما عرفته من بطء في بداياتها، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى اقرب مركز صحي لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا انه لم يعد هناك ضرورة للمرور عبر التسجيل في الأرضية الرقمية لوزارة الصحة.

كما كشف ضيف الأولى عن إمكانية تعميم مبادرة التلقيح خارج المراكز الطبية، مشيرا إلى أن هذه الحملة انطلقت اليوم الأحد بساحة باب الوادى في العاصمة ، مع امكانية تعميمها على باقي الولايات في حال توفر الشروط اللازمة لذلك.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا أن الجزائر استلمت أكثر من مليونين و500 ألف جرعة من مختلف اللقاحات، إضافة إلى حصة البلاد من منظمة الصحة العالمية ضمن آلية كوفاكس التي ستصل إلى 8 ملايين جرعة، دون أن يحدد المتحدث ذاته تاريخ حصول الجزائر عليها كاملة.

و لم يستبعد المتحدث أيضا “تعميم عملية التلقيح على الفئات الأقل سنا مثلما يحدث مؤخرا في بعض دول العالم” حسب تعبيره.

مهياوي: الحجر الصحي إجباري على العائدين من الخارج الذين تلقوا لقاح كورونا

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أن جميع الوافدين إلى الجزائر بعد فتح المجال الجوي معنيين بالحجر بما فيهم من تلقو اللقاح بجرعتيه.

وقال مهياوي في حديثه “لإذاعة سطيف”، الإثنين، إن الجميع دون استثناء مطالب بتطبيق البروتوكول بما فيهم من تلقى اللقاح بجرعتيه الإثنتين.

وأوضح المتحدث أنه من المكن جدا مراجعة الإجراءات الإحترازية المصاحبة للفتح الجوي وتكييفها خدمة للجالية، وهذا في حال سارت الأمور بشكل جيد.

وعن الحالة اىلوبائية في الجزائر أكد مهياوي تسجيل 636 إصابة بالسلالات الجديدة، وهو ما وصفه بالمخيف نظرا لتزايد الأعداد بشكل سريع.

وفي هذا الصدد أوضح عضو اللجنة العلمية أن فرض أقصى درجات المراقبة للأشخاص القادمين من الخارج جاء تخوفا من حملهم لهذه السلالات .

مهياوي: تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يوما

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أن تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يومًا.

وقال البروفيسور رياض مهياوي، السبت 15 ماي، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، إن الإحصائيات اليومية التي تُقدمها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تُؤكد أن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة.

وأرجع المتحدث ذلك إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح المتحدث أن “تقييم الوضعية الوبائية في الجزائر خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد تسجيل نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية ستكون بعد 15 يومًا”.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، الجزائريين إلى “الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية من كوفيد 19 خاصة ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي في الفضاءات العمومية ووسائل النقل الجماعي”.

واكد أن “عملية التلقيح ضد هذا الفيروس مُتواصلة بشكل عادي على أن تسير بوتيرة أسرع مع استلام الجزائر لكميات إضافية من اللقاحات”.