مهياوي: تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يوما  

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أن تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يومًا.

وقال البروفيسور رياض مهياوي، السبت، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، إن الإحصائيات اليومية التي تُقدمها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تُؤكد أن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة.

وأرجع المتحدث ذلك إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح المتحدث أن “تقييم الوضعية الوبائية في الجزائر خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد تسجيل نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية ستكون بعد 15 يومًا”.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، الجزائريين إلى “الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية من كوفيد 19 خاصة ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي في الفضاءات العمومية ووسائل النقل الجماعي”.

واكد أن “عملية التلقيح ضد هذا الفيروس مُتواصلة بشكل عادي على أن تسير بوتيرة أسرع مع استلام الجزائر لكميات إضافية من اللقاحات”.