-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مهياوي: تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يوما  

الشروق أونلاين
  • 259
  • 0
مهياوي: تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يوما  

 أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أن تقييم الوضعية الصحية خلال أيام عيد الفطر  ستكون بعد 15 يومًا. 

وقال البروفيسور رياض مهياوي، السبت، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، إن الإحصائيات اليومية التي تُقدمها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تُؤكد أن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة.

وأرجع المتحدث ذلك إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح المتحدث أن “تقييم الوضعية الوبائية في الجزائر خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد تسجيل نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية ستكون بعد 15 يومًا”.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، الجزائريين إلى “الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية من كوفيد 19 خاصة ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي في الفضاءات العمومية ووسائل النقل الجماعي”.

واكد أن “عملية التلقيح ضد هذا الفيروس مُتواصلة بشكل عادي على أن تسير بوتيرة أسرع مع استلام الجزائر لكميات إضافية من اللقاحات”.

مقالات ذات صلة
قبلات وأحضان وصور جماعية وغياب الكمامة في يومي العيد

قبلات وأحضان وصور جماعية وغياب الكمامة في يومي العيد

العاصمة: جمع 65 طنا من الخبز عبر 26 بلدية خلال شهر رمضان

العاصمة: جمع 65 طنا من الخبز عبر 26 بلدية خلال شهر رمضان

الفصل في قوائم المرشحين للتشريعيات هذا الأسبوع

الفصل في قوائم المرشحين للتشريعيات هذا الأسبوع

هذه هي الأرقام التي ستدخل بها الأحزاب سباق التشريعيات!

هذه هي الأرقام التي ستدخل بها الأحزاب سباق التشريعيات!

الإبقاء على التّوزيع الزّمني الرّمضاني في المدارس

الإبقاء على التّوزيع الزّمني الرّمضاني في المدارس

هذه مطالب الجزائر من مجلس الأمن حول العدوان على الفلسطينيين

هذه مطالب الجزائر من مجلس الأمن حول العدوان على الفلسطينيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد