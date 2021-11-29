كشف البروفيسور رياض مهياوي عضو لجنة متابعة فيروس كورونا، أن السبب الذي جعل بعض البلدان تعلن حالة الطوارئ هو تصنيف المتحور أوميكرون بالخطير جدا، بعد تسجيل 32 طفرة منه عكس دلتا الذي سجل طفرتين اثنين.

وقال مهياوي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن تصنيف متحور أوميكرون بالخطير جدا، يستوجب التزام الحيطة والحذر.

ودعا مهياوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد 19 في الأسابيع الماضية، مشيرا أنها قد تكون بداية لموجة رابعة.

وقال في الخصوص” لدينا الآن الوقت والإمكانيات والخبرة من أجل توقيف العدوى “.

وكشف البروفيسور رياض مهياوي أن الجزائر اقتنت مليوني جرعة من لقاح الانفلوزنزا الموسمية وقد تم توزيعها على المستشفيات والصيدليات والعيادات الخاصة لكي تنطلق في عملية التلقيح ابتداء الاثنين معبرا عن أمله في نجاح العملية بالنظر لأهمية اللقاح لاسيما بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة .

وقال مهياوي “العام الماضي لم نسجل حالات وفاة من الأنفلونزا الموسمية لأننا كنا تحت الاجراءات الوقائية المجابهة لانتشار كورونا ونتمنى ان نعود لنفس التدابير الاحترازية هذا الموسم لاسيما التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات لكي نخفض من معدل انتشار الأنفلونزا”.

وأكد الدكتور محياوي إمكانية أخذ لقاح انفلونزا الموسمية بالتزامن لقاح كورونا دون تسجيل أي أعراض جانبية ، وقال في الخصوص يمكن أن نأخذ جرعتي اللقاحين في نفس الوقت تقريبا لا توجد مدة معينة فاصلة بينهما لانهما يعملان على فيروسات مختلفة “.