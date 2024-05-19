مهيداب يضيف ذهبية جديدة للجزائر

أضاف أحمد مهيداب ميدالية ذهبية إلى رصيد المشاركة الجزائرية في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بمدينة كوبي اليابانية.

وبعد أن توجت نسيمة صايفي بالذهب في اختصاص رمي القرص فئة ف57 سيدات، أهدى أحمد مهيداب ذهبية ثانية للجزائر في مسابقة رمي الصولجان ف32، برمية قدرها37.61م.

ونال الجزائري وليد فرحاح الفضية برمية قدرت بـ 36.30م، بينما عادت الميدالية البرونزية للرياضي أليكساي شوركان بـ 35.18م. أما الجزائري الآخر المشارك في المسابقة، الهواري بحلاز فاكتفى بالصف الثامن برمية قدرها 29.32م.

وأنهت الرياضية قاسمي مونيا مشاركتها في مسابقة رمي الصولجان (ف32)، في الصف السابع برمية قدرت بـ21.48م.

وفي رمي الرمح سيدات “ف12/13″، احتلت الجزائرية بختة بن علو الصف السادس برمية 31.68م محققة رقما إفريقيا جديدا للاختصاص.

وفي سباق 400م “ت36″، تأهل العداء الجزائري سيف الدين ثلايجية إلى النهائي الذي سيجري الأحد، بعدما فاز بمجموعته الأولى في 54ثا و26ج محققا رقما قياسيا إفريقيا جديدا.

نسيمة صايفي تتوج بالميدالية الذهبية في البطولة العالمية

وتوجت البطلة الجزائرية نسيمة صايفي بالميدالية الذهبية في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهدت صايفي الجزائر، الميدالية الذهبية الأولى، في منافسات رمي القرص فئة ف57 سيدات برمية 33 متر 90 سم.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة البطلة الجزائرية على تألقها في البطولة العالمية، وقالت على صفحتها الرسمية: ” ألف مبروك لبطلتنا نسيمة صايفي الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص فئة ف57 سيدات برمية 33 متر 90 سم”.