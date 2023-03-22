مواجهات تحبس الأنفاس والكرة الإفريقية في مهرجان استعراضي

تصفيات "كان" 2023 بكوت ديفوار

سيكون السباق نحو التأهل لنهائيات كأس إفريقيا-2023 لكرة القدم (المؤجلة لسنة-2024) مثيرا، بمشاركة 44 منتخبا، من بينهم المنتخب الجزائري، فمنها منتخبات تواجه منافسيها سواء لتدعيم وضعيتها ضمن مجموعاتها أو بالنسبة للأقلية منها، تلعب من أجل خلط الأوراق، لكن كلها تحلم بالتواجد بكوت ديفوار يوم العرس الإفريقي.

وقد برمجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) مباريات الجولة الثالثة للتصفيات ما بين 22 و24 مارس الجاري بمشاركة 44 بلدا ستلعب حظوظها بكل قوة لتحقيق التأهل للموعد الإيفواري وإظهار المستوى الذي بلغته كرة القارة السمراء، وكذا الكشف عن “المواهب الإفريقية الصاعدة” في ملاعب قد لا تكفي لاستيعاب المتفرجين المتعطشين للكرة الجميلة والذين سيخلقون أجواء إفريقية محضة في كل المباريات.

في الجزائر، سيقدم ملعب “نيلسون مانديلا” الجديد ببراقي طبقا شهيا للحضور في المواجهة التي ستجمع الجزائر بالنيجر، لحساب المجموعة السادسة، حيث تبقى التأشيرة الثانية في المحك بين الثلاثي النيجر وأوغندا وتانزانيا.

أما في المجموعة الأولى التي تضم نيجيريا وغينيا بيساو وسيراليون وساوتومي برانسيبي، سيكون اللقاء بين أولي المجموعة، نيجيريا وغينيا بيساو حاسما للتأهل، علما بأن منتخبين عن كل مجموعة يظفران بتأشيرة المشاركة في الموعد الإيفواري.

منتخب بوركينا فاسو متصدر المجموعة الثانية أمام الرأس الأخضر، سيستضيف منتخب الطوغو المتواجد في وضعية لا يحسد عليها وهو متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة. أما الرأس الأخضر فستكون مهمته سهلة أمام إسواتيني وبأفضلية فارق الأهداف مع الطوغو.

“الفراعنة والنجوم السوداء في خطر”

وفي المجموعة الثالثة، سيلعب الكاميرون بألقابه الخمسة، براحة أمام ناميبيا وبوروندي. فباحتلاله المرتبة الأولى بثلاث نقاط، سيرفع التحدي بميدانه أمام ناميبيا اليوم قبل التنقل يوم 28 مارس إلى ناميبيا، علما بأن هذه المجموعة تضم ثلاثة منتخبات بعد انسحاب كينيا.

في المقابل، سيكون التنافس على أشده في المجموعة الرابعة. فالفراعنة المتواجدين في وضعية لا يحسدون عليها، باحتلالهم المركز الرابع بنقطة واحدة، يواجهون منتخب مالاوي بالقاهرة يوم 24 مارس قبل التنقل يوم 28 مارس إلى ليلونقوي.

أما الحوار الساخن بين إثيوبيا وغينيا (3 نقاط لكل فريق) فسيكون جديرا بالاهتمام، كون المنتخبين المذكورين مصممين على الاحتفاظ بريادة الترتيب.

وستكون المقابلات في المجموعة الخامسة رفيعة المستوى، حيث يتقاسم منتخبا غانا وأنغولا (المركز الأول بـ4 نقاط)، وهما سيتقابلان في مواجهة تعد بالكثير، حيث يطمح الأنغوليون في تحقيق المفاجأة في عقر دار الغانيين. أما المواجهة المزدوجة بين مدغشقر وإفريقيا الوسطي فستكون لها نكهة خاصة.

وبالنسبة للمجموعة العاشرة، هناك تكون معركة كبيرة بين منتخبي تونس وليبيا، فيما تبقى غينيا الاستوائية في وضعية مراقبة أمام بوتسوانا.

وفي بقية المجموعات الأخرى، فمن المنتظر أن يسود مبارياتها الحماس والتكافؤ على السواء، على غرار لقاء السنغال حاملة اللقب والموزمبيق لحساب المجموعة 12، وموريتانيا ضد ملاحقه الغابون، في المجموعة التاسعة.

و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للمرحلة النهائية، بعد خوض الجولتين الأخيرتين للتصفيات المقررتين في شهر جوان المقبل.

وستكون المنتخبات الـ24 مدعوة للعرس الكروي بكوت ديفوار في مقدمتها السنغال حامل اللقب المطالب بالدفاع عن لقبه.