مواجهات طرابلس الليبية.. المجلس الرئاسي يعلن عن عدة قرارات

طالب المجلس الرئاسي الليبي، الجمعة، جميع الأطراف المتنازعة في مدينة طرابلس بوقف اطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.

ودعا الرئاسي في بيان له، النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه إلى فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي اندلعت ليلة البارحة وأحدثت حالة من الهلع والرعب وسط المدنيين.

وطالب الرئاسي وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

وشهدت العاصمة طرابلس، ليلة الخميس اشتباكات مسلحة بدأت بعد المواجهات التي انطلقت عقب ساعات من تحشيدات عسكرية متبادلة، على خلفية قيام جهاز الحرس الرئاسي باختطاف القيادي البارز بجهاز الردع عصام هروس، الذي جاء ردا على اعتقال أحد عناصرها.

واستخدمت في هذه الاشتباكات، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تحدث ناشطون عن إطلاق الطرفين لصواريخ عشوائية، وإغلاق عدد من الطرقات.

الخارجية: الجزائر تتابع بقلق كبير تطور الأوضاع في ليبيا

ويوم 11 جوان 2022، أكدت وزارة الخارجية، إن الجزائر تتابع بقلق كبير تطورات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة على إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة الجمعة وصباح اليوم السبت بين مجموعات مسلحة.

وجاء في بيان للخارجية “وإذ تدين اللجوء إلى العنف بجميع أشكاله، فإن الجزائر تحذر جميع الأطراف الليبية من مغبة إعادة البلاد إلى مستنقع الفوضى أو الوصول بها إلى نقطة اللاعودة، كما تدعوها إلى التعقل والاحتكام إلى لغة الحوار والمصالحة والعمل للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار صونا لدماء الليبيين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم”.

كما أكد بيان الخارجية “إن هذا التطور الخطير الذي يأتي عشية استئناف اللجنة الدستورية المشتركة أشغالها بالقاهرة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، يشكل بحد ذاته عاملا إضافيا للتأكيد على الضرورة الملحة للتسريع في استكمال صياغة مضامين الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة في كنف الأمن والاستقرار”.