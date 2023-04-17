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رياضة

مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس الجزائر

عمر سلامي
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مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس الجزائر
ح.م
كأس الجزائر

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس الجزائر عن مواجهات تبدو سهلة بالنسبة لأندية المحترف الأول،  لكنها مثيرة خاصة وأن عنصر المفاجأة يبقى ورادا بقوة في هذه المنافسة.

ويواجه شباب بلوزداد الجار شبيبة الأبيار، في حين تلتقي شبيبة الساورة بالضيف شباب جيجل .

ويلعب بارادو ضد ضيفه ترجي مستغانم، ويواجه اتحاد خنشلة مضيفه أولمبي اقبو، الذي أطاح بمولودية وهران ومولودية البيض.

ويواجه نجم شباب مقرة مضيفه شباب برج منايل، كما أوقعت القرعة جمعية أولمبي الشلف في مواجهة صفاء الخميس.

ويلعب شباب الزاوية ضد ضيفه مشعل حاسي مسعود، بينما يلعب شباب البرواقية مع ضيفه جمعية الخروب.

وتقام مباريات الدور الـ16 ومي 28 و29 أفريل الجاري.

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