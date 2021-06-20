مواجهة الجزائر في كأس العرب تساعدنا على التحضير الجيد لـ”الكان”

مدرب المنتخب السوداني هوبيرت فيلود:

أكد الفرنسي هوبيرت فيلود مدرب المنتخب السوداني، أن مواجهة منتخبات قوية مثل الجزائر ومصر، في كأس العرب نهاية العام الجاري بقطر، تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة له من أجل التحضير جيدا لكأس الأمم الإفريقية المقبلة”.

وكانت عملية قرعة كأس العرب قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة رفقة مصر والسودان إلى جانب جيبوتي أو لبنان.

وحجز المنتخب السوداني مقعده في بطولة كأس العرب قطر-2021 بعد فوزه على نظيره الليبي بهدف دون رد سجله مهاجم أهلي برج بوعريريج السابق، محمد عبد الرحمن “الغربال” في الدقيقة الـ15 عن طريق ضربة جزاء، في أولى مواجهات التصفيات التمهيدية.

وقال فيلود خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز والتأهل على حساب ليبيا: “بكل تأكيد هي مجموعة قوية جدا، ومن الجيد أن نخوض مباريات قوية في البطولة، فهي فرصة مميزة لمواجهة منتخبات مثل مصر والجزائر وإعداد جيد لكأس الأمم الإفريقية المقبلة”.

ولألو مرة سينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مسابقة كأس العرب في قطر من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وعاد المدرب السابق لشبيبة القبائل واتحاد العاصمة ووفاق سطيف وشباب قسنطينة، للحديث عن الفوز على ليبيا، حيث قال:”سعداء للغاية بما حققناه في المباراة والتأهل للمشاركة في البطولة الكبرى فكل الأمور كانت في صالحنا, والهدف المبكر الذي سجلناه ساعدنا كثيرا في الحفاظ على النتيجة وأشكر اللاعبين على ما قدموه على مدار شوطي اللقاء”، مضيفا انه راض تماما عما قدمه الفريق في المباراة وتحقيقه المطلوب وهو الفوز والحفاظ على شباكه نظيفة.

وأضاف المدرب السابق: “صحيح أننا فقدنا السيطرة لكن في المجمل الأداء كان جيدا”، مشيرا إلى أن المباراة كانت شاقة والفريقان كان مستواهما متقاربا والمنتخب الليبي منتخب جيد، “إلا أننا نجحنا في تحقيق الفوز والهدف المرجو من المباراة، وشعور الفرح بعد المباراة لا يوصف”.

ن. ب