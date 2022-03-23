“مواجهة الجزائر لن تكون سهلة.. واللاعبون هم من سيصنعون الفارق”

يمر بفترة عصيبة بسبب معارضة الجميع تعيينه مدربا لـ "الأسود".. سونغ:

أكد مدرب منتخب الكاميرون، ريغوبير سونغ، إن مواجهة المنتخب الجزائري في فاصلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لن تكون سهلة بالنظر إلى الأهداف المسطرة من قبل كلا المنتخبين، اللذين لا يرغبان تضييع فرصة التواجد في العرس الكروي العالمي المقرر في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وقال سونغ، خلال اجتماعه بلاعبيه في الحصة التدريبية الثانية التي كانت مبرمجة أمسية الثلاثاء، إنه ورغم صعوبة المأمورية أمام المنتخب الجزائري، فإن اللاعبين من سيحولونها سهلة وفي متناولهم من أجل افتكاك تأشيرة المونديال، حيث قال التقني الكاميروني مخاطبا لاعبيه: “صحيح أن مواجهة الجزائر لن تكون سهلة، لكننا كمنتخب كاميروني نملك كل الإمكانيات والمؤهلات من أجل تحقيق الهدف الذي نجتمع لأجله في الوقت الحالي”، قبل أن يضيف المدافع السابق لتشكيلة “الأسود”: “بلوغ كأس العالم حلم كل الكاميرونيين، وببلوغ هذا الهدف سندخل التاريخ، يجب أخذ الأمور بجدية، لأن الوقت يمر بسرعة”، ليختم سونغ قائلا: “ستكونون على أرضية الملعب يوم المباراة، الآمال كلها ستكون معلقة عليكم، نحن سنكون على دكة البدلاء، سنرافقكم طيلة وقت اللقاء بنصائحنا وتوجيهاتنا لتحقيق نتيجة إيجابية”، بحسب ما جاء أمس في موقع “كام فووت”.

ومعلوم، أن مدرب الكاميرون يمر بفترة عصيبة، منذ توليه زمام العارضة الفنية لمنتخب بلاده، جراء الإصابات التي ضربت عديد لاعبيه عشية مواجهة المنتخب الجزائري ذهابا يوم الجمعة على ملعب “جابوما”، ثم خوض لقاء الإياب بتاريخ 29 مارس على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة، علما أن تعيين سونغ مطلع الشهر الجاري من قبل السلطات العليا في البلاد، عقب إقالة البرتغالي أنطونيو كونسيساو، لقي معارضة شديدة من قبل عديد التقنيين واللاعبين السابقين الذين اعتبروا أنه قرار “انتحاري”، بسبب ضيق الوقت الذي- بحسبهم- كان يلزم على الاتحاد المحلي للكرة الاحتفاظ فيه بكونسيساو، الذي حقق نتائج إيجابية في كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي احتضنتها الكاميرون بإنهاء المسابقة في الصف الثالث.