مواجهة الجزائر والأرجنتين.. تعرف على القنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري نظيره الأرجنتيني فجر الأربعاء في أول مواجهة رسمية بين المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم، في لقاء يسعى خلاله الطرفان إلى تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة الصعبة.

وتقام المباراة على ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث يطمح المنتخب الوطني بقيادة لاعبيه إلى تحقيق نتيجة إيجابية وبدء مشواره في البطولة بأفضل طريقة ممكنة أمام حامل لقب كأس العالم.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثانية صباحاً فجر الأربعاء بتوقيت الجزائر، والرابعة صباحاً بتوقيت السعودية ومصر وقطر، فيما تقام المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة كانساس سيتي.

ومن المنتظر أن تُبث المواجهة عبر القناة الجزائرية الأرضية “Programme National HD” إضافة إلى شبكة “beIN SPORTS MAX”، إلى جانب القنوات الرسمية الناقلة لمباريات كأس العالم في المنطقة العربية.

وتكتسي المباراة أهمية خاصة باعتبارها أول مواجهة تجمع المنتخبين الجزائري والأرجنتيني في تاريخ كأس العالم، وسط تطلعات “الخضر” لتحقيق بداية إيجابية أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية.