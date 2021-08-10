مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو قد تجرى بالمغرب!

بسبب عدم جاهزية ملعب 4 أوت

قدم الاتحاد البوركينابي لكرة القدم طلبا لنظيره المغربي، من أجل السماح لمنتخب “الخيول” باستضافة المنتخب الوطني الجزائري بملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، في المقابلة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن تلقي الجامعة المغربية لكرة القدم بقيادة الرئيس فوزي لقجع، طلبا من نظيرتها البوركينابية من أجل السماح لها باستقبال أشبال المدرب جمال بلماضي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في سبتمبر المقبل، برسم الجولة الثانية عن دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد موقع “سبور 1” المغربي، أن الاتحاد البوركينابي لجأ إلى هذا القرار بعد رفض الفيفا الترخيص لمنتخب الخيول بإجراء مبارياته بملعب 4 أوت بالعاصمة واغادوغو، لعدم استجابته لدفتر الشروط الذي يفرضه الاتحاد الدولي، متوقعا في الآن ذاته موافقة السلطات المغربية على الترخيص لمنتخب بوركينا فاسو باستقبال الجزائر بالرباط، كرد للجميل لعد انقاذ الاتحاد البوركينابي فريق الوداد المغربي من الهزيمة وسمح له باستضافته مباراته ضد كايزر شيفس الجنوب إفريقي في رابطة أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي بالاتفاق مع الاتحاد الدولي قد أجل إجراء الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب عدم استجابة ملاعب عدد من البلدان الإفريقية لدفتر شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وصعوبة استقبالها في بلدان أخرى نظرا لانتشار جائحة كورونا. وسيستهل أشبال المدرب بلماضي غمار التصفيات العالمية باستقبال منتخب جيبوتي يوم الفاتح من سبتمبر المقبل على الساعة 00ر20 بملعب “مصطفى تشاكر” (البليدة)، في وقت سيتنقل منتخب بوركينا فاسو في خرجته الأولى في هذه التصفيات إلى نيامي لمواجهة منتخب النجير، قبل استقبال “الخضر” في الجولة الثانية. وستقتطع المنتخبات التي تتصدر ترتيب المجموعات العشر تأشيرة التأهل إلى مباريات السد المقررة شهر نوفمبر المقبل. وستسفر عملية القرعة عن خمس مواجهات، ذهابا وإيابا، مع الأخذ بعين الاعتبار ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا)، لتحديد الممثلين الخمسة للقارة الإفريقية في مونديال 2022 بقطر (21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر).