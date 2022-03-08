“مواجهة الخضر” لن تكون سهلة.. لكننا نملك نفس حظوظهم في بلوغ المونديال

الكاميرونيون يشرعون في الأمور الجدية يوم 16 مارس.. مساعد سونغ:

أكد مساعد مدرب منتخب الكاميرون، الفرنسي سيباستيان مينيي، أن مواجهة المنتخب الجزائري في فاصلة كأس العالم 2022 المقررة فيقطر، لن تكون سهلة كما يظن الكثير، لأن الأمر يتعلق بمباراة واحدة مؤهلة للعرس الكروي العالمي القادم شهر نوفمبر المقبل.

وقال مينيي إن مواجهة “الخضر” لن تكون سهلة، على اعتبار أن المنافس اسمه الجزائر، منتخب يحسب له ألف حساب، وبالخصوص في ثلاث السنوات الأخيرة، غير أن مينيي أكد أنه وكافة الطاقم الفني وكذا اللاعبين صمموا على رفع التحدي من أجل تحقيق حلم الشعب الكاميروني ببلوغ المونديال، حيث قال الفرنسي في هذا الشأن “في الحقيقة، الأمر لن يكون هينا أمام منتخب الجزائر في المباراتين المنتظرتين نهاية الشهر الحالي، لكننا بالمقابل لا يجب علينا أن ننسى أننا منتخب الكاميرون، وبالتالي، أقول إننا نملك نفس حظوظ منافسنا في حجز تأشيرة المونديال”.

وفي سياق متصل، يشرع الطاقم الفني للمنتخب الكاميروني بداية من 16 مارس الحالي في التحضير للمواجهتين الفاصلتين أمام المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية “ياوندي”، من خلال ضبط كل الأمور التقنية إلى غاية توافد اللاعبين بداية من 21 مارس الجاري، وذلك بحسب ما كشف عنه مساعد سونغ، سيباستيان مينيي، الذي خص به حصة “مونديال سبور” على قناة “أر أف إي” بحوار تطرق فيه إلى مواجهة المنتخب الجزائري، وكذا أسباب قبوله العمل في الطاقم الفني للمنتخب الكاميروني إلى جانب الدولي السابق ريغوبير سونغ.

كما لم يفوت ميني فرصة الحوار الذي نقلته الصحيفة الكاميرونية “كام فووت” ليشعل حربا نفسية ضد أشبال بلماضي قبل 15 يوما من موعد المواجهة الأولى التي سيحتضنها ملعب “جابوما”، حيث قال التقني الفرنسي إنه والمدرب سونغ وحتى رئيس الاتحاد المحلي للكرة، صامويل إيتو، صاروا يشكلون قوة كبيرة، فضلا عن طريقة العمل الجديد التي سينتهجها بمعية سونغ، المستوحاة من الكرة الإنجليزية، سواء في البرنامج التدريبي أم حتى طريقة اللعب.