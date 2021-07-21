مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” واردة

يتعرفون على منافسيهم في 15 أوت

سيتعرف المنتخب الوطني لكرة القدم، على منافسيه في كأس إفريقيا، المقررة بالكاميرون مطلع العام القادم، يوم 15 أوت المقبل، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

وكان المنتخب الوطني بطل النسخة الماضية التي جرت ينضر في صيف 2019، قد حجز مكانه في دورة الكاميرون بعد تصدره المجموعة التي ضمت كل من زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، إجراء عملية قرعة بطولة كأس إفريقيا يوم 15 أوت القادم، وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

وسيكون المنتخب الوطني في التصنيف الأول خلال عملية القرعة، اعتمادا على التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ما سيجعله يتفادى منتخبات الكاميرون والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا خلال دور المجموعات، مع احتمالية تصادمه مع المنتخب المصري المتواجد في التصنيف الثاني.

وبدأ العد التنازلي لبداية كأس أمم إفريقيا 2021 مع انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي أسفرت عن تأهل كبار القارة ولم تشهد الكثير من المفاجآت.

وزادت شعبية أمم إفريقيا في السنوات الأخيرة مع زيادة محترفي القارة السمراء في الدوريات الأوروبية، وقرار عدد من اللاعبين تمثيل منتخبات بلادهم الأصلية، بعد أن كان السواد الأكبر من اللاعبين في السابق يفضلون تمثيل منتخبات أوروبيا وعلى رأسها فرنسا.

وأثر فيروس كورونا كثيرا على كأس الأمم 2021، حالها حال جميع المسابقات التي كان من المقرر إقامتها في 2021، على غرار كوبا أمريكا وكأس أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر إقامة كأس أمم إفريقيا في الفترة بين جوان جويلية 2021، لكن 15 جانفي 2020، أعلن الاتحاد الإفريقي تقديم موعد البطولة لتقام في الفترة بين جانفي وفيفري 2021.

لكن، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، غير “الكاف” موعد كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة، وهذه المرة قام بتأجيلها عام كامل، لتلعب خلال جانفي وفيفري 2022.

وللمرة الثانية على التوالي سيشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبا، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في مصر عام 2019.

وسيتم تقسيم منتخبات أمم إفريقيا إلى 6 مجموعات رباعية، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

بقية مباريات كأس أمم إفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من دور 16 حتى النهائي.