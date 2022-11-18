مواجهة السويد اختبار حقيقي.. ولم نتجرع بعد الإقصاء من المونديال

رامي بن سبعيني لـ"الشروق":

خص اللاعب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، “الشروق” بحوار لمبعوث “الشروق” إلى ألمانيا، الزميل ابراهيم حنيفي، تحدث فيه عن أمور عدة أهمها الإقصاء من كاس العالم، كأس إفريقيا الأخيرة والخروج من الدور الأول، لقاء السويد الذي سيلعب اليوم، وأمور أخرى.

قال اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لمبعوث “الشروق” إلى ألمانيا الزميل إبراهيم حنيفي إن الخضر لم يعرفوا تسيير اللقطات الأخيرة من المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، وهو ما كلفهم الإقصاء من كأس العالم: “اللاعبون لم يعرفوا كيفية تسيير الثواني الأخيرة من المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، مما سمح للأخير بتسجيل هدف قاتل فتح له أبواب التواجد في كأس العالم 2022… للأسف، لم نعرف كيفية تسيير اللحظات الأخيرة من المباراة.. بعد تسجيل أحمد توبة، كنا نعتقد بأن التأهل حسم لصالحنا، ولكن كل شيء تغير في ثانية واحدة”، وأضاف قائلا: “لا أريد الحديث عن التحكيم (يقصد غاساما)، لأن الجميع تحدث عن هذه المسألة”.

وأضاف قائلا: “كنت موجودا في المدرجات بسبب العقوبة، وتوجهت رفقة بغداد بونجاح الذي كان مستبعدا من المباراة، للنفق المؤدي للملعب والجلوس أمام الصحفيين، في ذهننا تأهلنا إلى المونديال القطري لينهار كل شيء بشكل صادم”.

وواصل: “لحد الآن سواء اللاعبون الذين كانوا في المباراة أم الجدد، لم يتقبلوا السيناريو الذي خسرنا به.. لقد ضاع منا حلم عملنا من أجله منذ 4 سنوات كاملة في ثانية واحدة”.

الدولي الجزائري تحدث أيضا عن كأس إفريقيا 2019 التي توج بها الخضر في القاهرة أمام المنتخب السنيغالي بهدف من بونجاح: “في كأس إفريقيا 2019 لم نكن مرشحين لكننا توجنا باللقب، لكن في كأس إفريقيا الأخيرة التي لعبت بالكاميرون كنا المرشح الأول للتتويج باللقب، الجميع يريد الفوز علينا، والتحضيرات والظروف كذلك لم تكن جيدة، ودفعنا ثمن ذلك”.

كما تحدث ابن مدينة قسنطينة عن الثنائي أيت نوري وعوار وقال بصريح العبارة: عوار وأيت نوري تدعيم أكثر من رائع، أعرف عوار لعبت ضده عندما كنت في رين الفرنسي، أي لاعب يقدم الإضافة للمنتخب الجزائري وهو مرحب به.

كما تحدث أيضا عن يوسف بلايلي وقال إنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة وهو من طينة اللاعبين الكبار: “تقنيا يوسف بلايلي غير عادي ما شاء الله”.

وعن مباراة اليوم أمام المنتخب السويدي: “مواجهة السويد اختبار جيد جدا لنا، أريد أن أشكر الشعب الجزائري على دعمه لنا، سنعود، لدينا كأس إفريقيا قادمة وسنقدم فيها كل شيء”.