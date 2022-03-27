مواجهة الكاميرون بشبابيك مغلقة.. وذكريات “أم درمان” تعود إلى الأذهان

مناصرون أقاموا الليلة في "تشاكر" وهكذا جرت عملية بيع التذاكر

ستجرى مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني، في إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بشبابيك مغلقة، بعد نفاذ جميع التذاكر التي تم طرحها للبيع نهار أمس، المقدرة بـ19 ألف تذكرة، على مستوى 7 شبابيك بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، الذي سيحتضن هذا اللقاء، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

صنع أنصار المنتخب الوطني لكرة القدم الحدث، الأحد، على هامش عملية بيع تذاكر مواجهة فاصلة “المونديال” أمام “الأسود غير المروضة”، التي شهدت توافد أعداد غفيرة من عشاق ومحبي “الخضر” عبر جميع ربوع الوطن، الذين أبوا إلا أن يتنقلوا مبكرا للظفر بتذكرة، تسمح لهم بتشجيع ودعم رفقاء الحارس وهاب مبولحي خلال مواجهة “العمر”، من مدرجات ملعب الشهيد تشاكر، والمساهمة بشكل فعال في بلوغ “المونديال”.

المشجعون قدموا من جميع الولايات وهذه هي شروط اقتناء التذاكر

مثلما كان منتظرا، توافد أنصار “الخضر” بالآلاف منذ الساعات الباكرة من نهار الأحد، كما فضل البعض المبيت بمحيط الملعب لضمان فرص أكبر لاقتناء التذاكر، رافعين شعار “كل شيء يهون من أجل الخضرا”.. مصطفين في طوابير طويلة ومرددين أغاني المنتخب الممجدة للمدرب جمال بلماضي وأشباله، ليكونوا ضمن الأوائل أمام شبابيك الملعب التي خصصت لبيع التذاكر، لحظة الانطلاق في بيعها في حدود الساعة التاسعة صباحا، التي لم تستمر سوى بعض ساعات قبل الإعلان عن نفادها، بسبب الإقبال الكبير والرهيب للمشجعين.

تدافع وسط الأنصار وموقعة “الأسود” تحبس الأنفاس

ورغم تسجيل بعض التجاوزات والإغماءات وسط الأنصار الحاضرين لحظة مباشرة عملية البيع، نظرا للتدافع الكبير، إلا أن الأمور سارت في ظروف جيدة على العموم، وسط تعزيزات أمنية مكثفة وتحكم تام من قبل رجال الأمن الذي سهروا على إنجاح عملية البيع، حيث تم احترام جميع التدابير الوقائية المفروضة من قبل السلطات المتخصصة، التي أشار إليها الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) في بيان سابق له.

ومن أهم الشروط التي فرضت على المشجعين، ضرورة تقديم جواز التلقيح الصحي أو شهادة التلقيح وبطاقة التعريف الوطنية التي تثبت هوية الشخص الملقح عند اقتناء التذكرة، مع منع بيع أكثر من ثلاث (03) تذاكر للشخص، على أن تقدم بطاقات التعريف الوطنية وجوازات التلقيح الصحية أو شهادات التلقيح للأشخاص الغائبين، بالإضافة إلى احترام التدابير الصحية لاسيما إجبارية ارتداء الكمامة، في وقت أن شراء التذكرة ودخول الملعب يوم المباراة يقتصر فقط على المناصرين الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة.

سعر التذكرة وصل إلى 7 آلاف دينار في “واد كنيس”

وبهدف تسهيل عملية تلقي المناصرين للقاح ضد وباء كوفيد -19، فتحت الجهات الصحية عدة نقاط تلقيح بالنظر إلى العدد الهائل للمواطنين الذين توافدوا لاقتناء التذاكر والذين عليهم استظهار جواز التلقيح.

وخصصت المصالح الصحية ثلاث نقاط تلقيح خاصة بالمناصرين بكل من العيادات المتعددة الخدمات لبن بولعيد و”عقون يوسف” وأول ماي، وكلها تقع بمحيط الملعب لتقريب العملية من المناصرين، حسب المديرية المحلية للصحة التي أكدت أن عملية التلقيح تسجل إقبالا كبيرا من طرف المناصرين.

ازدحام كبير في الطرقات وهذا هو المخطط الأمني المنتهج

وبالموازاة مع التوافد الكبير للمناصرين، شهدت مختلف الشوارع المحيطة والطرقات المؤدية لمدينتي البليدة وأولاد يعيش وبني مراد ازدحاما خانقا في حركة المرور بالرغم من وضع مخطط أمني محكم من طرف المصالح الأمنية.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، الملازم الأول محمد شلالي، إنه تزامنا مع عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الكاميرون، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا من خلال تسخير فرق شرطية راكبة وأخرى راجلة للسهر على توفير السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات، إلى جانب سهرها على ضمان الانسيابية المرورية عبر كل الطرق المؤدية إلى الملعب ومحيطه.

وبالمناسبة، دعت المديرية العامة للأمن الوطني كل المناصرين إلى ضرورة التقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي المناورات الخطيرة لتجنب وقوع حوادث المرور، خاصة بالنسبة للسائقين المتوجهين لاقتناء تذاكر أو المتوجهين لمشاهدة المقابلة من مختلف أرجاء الوطن.

من جهتها، سخرت مديرية الحماية المدنية للولاية سيارتي إسعاف تم وضعهما على مستوى مدخل البليدة وحي بن عاشور، إلى جانب وضع وحدات الحماية المدنية لكل من باب الجزائر وأولاديعيش وبني مراد وكذا الوحدة الرئيسية في حالة جاهزية للتدخل، وفق ما ذكره المكلف بالاتصال على مستوى هذا الجهاز، عادل زروق زغايمي.

سعر التذكرة بلغ 7 آلاف دينار في “السوق السوداء”

واستغل بعض “الطفيليين” وتجار “المناسبات”، فرصة خوض المنتخب الوطني لمواجهة حاسمة أمام الكاميرون بملعب تشاكر، ورغبة العديد من المشجعين في متابعة اللقاء من المدرجات، أمام قلة عدد التذاكر المطروحة للبيع والمقدرة بـ19 ألف تذكرة فقط بسعر 500 دينار للتذكرة الواحدة، وهذا من أجل “البزنسة” وربح بعض “الدنانير”.

ولم تدم سوى بعض الدقائق من مباشرة عملية بيع التذاكر، حتى ارتفع سعرها في “السوق السوداء” وتضاعف لأزيد من 10 مرات، حيث وصل إلى نحو 7 آلاف دينار بمحيط الملعب وأيضا بمواقع التواصل الاجتماعي وموقع “واد كنيس”، أين تم طرحها للبيع، ومرشح للارتفاع أكثر في الساعات القادمة.

ورغم غلاء سعرها، إلا أن الشغف والهوس بالمنتخب الوطني، جعل العديد من المشجعين يتهافتون على اقتنائها غير مبالين بثمنها، خاصة القاطنين بعيدا عن ولاية البليدة والذين لم يسعفهم الحظ لشراء تذكرة من شبابيك ملعب تشاكر.

ما شاهدناه أمس، بملعب مصطفى تشاكر، أعاد لأذهان الجميع تلك الصور الجميلة التي رسمها أنصار المنتخب الوطني في 2009، بمناسبة لقاء السد بين الجزائر ومصر بأم درمان السودانية، المؤهل إلى كأس العالم 2010، الذي شهد تنقل غفير للجزائريين في جسر جوي يعتبر الأكبر في تاريخ الكرة الجزائرية.

وباتت مواجهة الكاميرون تحبس أنفاس الجزائريين وعشاق “الخضر”، خاصة بعد عودة رفقاء القائد رياض محرز بانتصار ثمين (1/0)، من ملعب جابوما الواقع بمدينة دوالا، في لقاء الذهاب الجمعة، بهدف جميل حمل توقيع الهداف التاريخي للمنتخب إسلام سليماني.

تذاكر بالمجان لهؤلاء وهذا هو توقيت فتح أبواب الملعب

إلى ذلك، حدد القائمين على تنظيم مواجهة الكاميرون، تمام الساعة الواحدة زوالا، لفتح أبواب الملعب يوم المواجهة في وجه المشجعين، حيث تم التأكيد على ذلك بختم على التذكرة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل المناصرين الذين تنقلوا إلى مدينة دوالا الكاميرونية، سيستفيدون مجانا من تذاكر دخول ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحضور مقابلة الإياب، على أن يتم استلامها على مستوى وكالات سياحة وأسفار الجزائر في الولايات المعنية الأحد والاثنين 27 و28 مارس 2022، شرط تقديم تذكرة السفر إلى دوالا وبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمعني بسفرية دوالا.

أصداء.. أصداء.. أصداء..

الاجتماع التقني الإثنين صباحا

يعقد صبيحة الإثنين بفندق شيراطون الاجتماع التقني للمقابلة بحضور ممثلي الفريقين، والطاقم التحكيمي، محافظ اللقاء، والمسؤول الأمني.. ومن المنتظر أن يلعب الخضر باللون الأبيض، علما أن الحكام وصلوا السبت قادمين من تونس في طائرة خاصة استأجرتها الفيفا.

إيتو بالجزائر الأحد صباحا

وصل الأحد صباحا إلى الجزائر رئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، لتحضير وصول البعثة الكاميرونية التي ستقيم بفندق الحياة ريجنسي، علما أن الاتحاد الكاميروني كان قد أرسل مبعوثا خاصا وصل السبت، ليضع منتخبه في أحسن الظروف.

مصطفى غربال منذ الأحد بداكار

وصل الأحد الحكم الدولي الجزائرى مصطفى غربال والثنائي عبد الحق اتشعلي ومقران قوراري، ولحلو بن براهم إلى داكار في رحلة مباشرة تابعة للخطوط الجزية الجزائرية، لإدارة لقاء المنتخب السنغالي أمام نظيره المصري على الملعب الأولمبي في إطار تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم قطر 2022. ويعودون مباشرة بعد اللقاء في رحلة مراطونية مرورا بأديس أبابا، الدوحة، ثم العودة إلى الجزائر.