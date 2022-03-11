مواجهة بين النقيب سيليني والاتحاد الوطني للمحامين

بسبب عدم إجراء انتخابات منظمة العاصمة

رفض رئيس منظمة محامي الجزائر النقيب عبد المجيد سيليني، خطوة الاتحاد الوطني للمحامين برئاسة طايري إبراهيم، الإشراف على انتخابات تجديد مجلس منظمة المحامين لناحية الجزائر.

وقال بيان للمنظمة وقعه سيليني بتاريخ 6 مارس الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، إن الأسباب التي تبناها مجلس الاتحاد في مداولته غير صحيحة على اعتبار أن مجلس منظمة محامي الجزائر كان قد حدد تاريخا لإجراء انتخابات تجديد أعضائه، وإنها كانت مقررة ليوم 23 أكتوبر 2021.

وذكر سيليني كذلك في رده على اتحاد المحامين “سبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها كان استجابة لأمر قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر، عشية إجرائها”.

وشدد سيليني “مجلس منظمة محامي الجزائر وبأغلبية أعضائه قرر استحالة تنفيذ مداولة الاتحاد الصادرة بتاريخ 5 مارس 2022، لمخالفتها النصوص القانونية المشار إليها، وكذا لوجود حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية كان الاتحاد طرفا فيه يستوجب إفراغه من قبل مجلس منظمة محامي الجزائر”.

وطعن سيليني في خطوة الاتحاد بالتأكيد “مجلس منظمة محامي الجزائر يعتبر بأن مجلس الاتحاد المكون من نقباء ممارسين على علم بكل تلك النصوص والمعطيات، غير أنه أصدر مداولته تلك وهو ما يثير حفيظة أعضاء منظمة محامي الجزائر، حول دواعي هذا القرار ويعتبره تدخلا صارخا في شؤونه”.

وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرر في مداولة بتاريخ 5 مارس الجاري، الإشراف على انتخابات تجديد مجلس منظمة المحامين لناحية الجزائر.

وقال الاتحاد الوطني للمحامين في مداولته، إن الانتخابات سيشرف عليها نقباء ولايات البليدة، بومرداس، معسكر، البويرة، أم البواقي وقسنطينة، برئاسة نقيب منظمة المحامين لولاية وهران، وأكد الاتحاد أن الخطوة تأتي “عقب التأخر الذي قارب السنة من تاريخ انعقاد جلسات تجديد منظمة المحامين بالولايات، بعدما كان مقررا في 27 مارس 2021، ثم أجل بعدها إلى 26 جوان 2021، بعد اجتماع تم في ماي 2021”.