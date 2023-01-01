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رياضة

مواجهة جديدة مرتقبة بين ميسي ورونالدو لكن في السعودية

عمر سلامي
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مواجهة جديدة مرتقبة بين ميسي ورونالدو لكن في السعودية
أرشيف
ميسي ورونالدو

تتجدد المواجهة مرة أخرى بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال شهر جانفي الجاري، بمناسبة كأس موسم الرياض.

ويلتقي نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية على كأس “موسم الرياض”، يوم 19 جانفي الجاري.

ومن المتوقع أن يلتقي النجمان العالميان، في مواجهة جديدة على الأراضي السعودية، خاصة وأن فريق باريس سان جيرمان سيحضر بكامل نجومه، وعلى رأسهم الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

ومن جهته، يكون البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل تاريخ المواجهة المرتقبة، قد التحق بناديه النصر السعودي، ولعب أولى مبارياته في الدوري السعودي.

وتواجه رونالدو وميسي 36 مرة في جميع المسابقات على صعيد الأندية، كانت الغلبة في معظمها للنجم الأرجنتيني، الذي فاز بقميص برشلونة 16 مرة مقابل 11 فوزا لكريستيانو وتعادلا في 9 مباريات.

وتعود آخر مباراة بين ميسي ورونالدو إلى 12 أوت 2020، حين فاز جوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب “كامب نو”، وسجل فيها “الدون” هدفين.

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