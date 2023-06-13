مواجهة حاسمة لمصر أمام غينيا وليبيا تتمسك بالأمل أمام بوتسوانا

الجولة الخامسة لتصفيات كأس إفريقيا 2023

تنطلق الأربعاء، الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لدور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيف نهائياتها كوت ديفوار شهر جانفي المقبل.

وقبل هذه الجولة الخامسة التي ستمتد إلى غاية الثلاثاء 20 جوان، ضمنت 6 منتخبات التأهل إلى النهائيات القارية، وهي الجزائر والسنغال (حامل اللقب)، تونس، المغرب وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، إلى جانب كوت ديفوار (المستضيفة للنهائيات)، فيما يبقى الصراع قائما على 17 مقعدا، وسط توقعات بحسم بعض المقاعد، خلال هذه الجولة الخامسة.

ويبحث منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا عن ضمان المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة القارية، حين يحل ضيفا على منتخب غينيا غدا الأربعاء.

ويحتل المنتخب المصري الذي يدربه البرتغالي روي فيتوريا، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع غينيا، التي يتفوق عليها بأفضلية الفوز في الذهاب.

ويعني فوز أحد المنتخبين تأهله للنهائيات، فيما يضمن التعادل صعود مصر وغينيا معا.

وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي إثيوبيا ومالاوي في مواجهة قد تصبح حاسمة، في حال خسارة مصر أو غينيا، لإنعاش آمال تأهل أحدهما في ظل امتلاك كل منهما 3 نقاط.

كما تشهد المجموعة التاسعة صداما عربيا مثيرا بين السودان وموريتانيا، وآخر بين الغابون وجمهورية الكونغو. فمنتخب الغابون يحتل صدارة المجموعة بـ7 نقاط، أمام السودان (6) نقاط، ثم موريتانيا (5) نقاط، وأخيرا الكونغو (4) نقاط.

وفي المجموعة الأولى، تأمل نيجيريا بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، حسم التأهل بحصد النقطة التي تكفيه أمام سيراليون، فيما تلتقي غينيا بيساو بمنتخب ساو تومي.

أما في المجموعة الثانية، فيواجه منتخب الرأس الأخضر ضيفه بوركينا فاسو بحثا عن التأهل للنهائيات بشكل رسمي، فيما يواجه منتخب ايسواتيني منافسه الطوغولي.

وفي المجموعة الخامسة، يتنقل منتخب غانا المتصدر (8 نقاط) إلى مدغشقر (صاحب المركز الأخير) بنقطة واحدة، باحثا عن الفوز لضمان الصعود للنهائيات، فيما يلتقي منتخب إفريقيا الوسطى بضيفه أنغولا.

وضمن المجموعة السادسة، تستضيف أوغندا منتخب الجزائر بملعب جابوما بالكاميرون، في مواجهة تحصيل حاصل للمنتخب الذي يقوده المدرب جمال بلماضي، فيما تلتقي تنزانيا بالنيجر.

وفي المجموعة العاشرة، تتمسك ليبيا (3 نقاط) بآخر آمال التأهل، حين تواجه بوتسوانا، وفي المجموعة نفسها يلعب منتخب غينيا الاستوائية مع منتخب تونس (المتأهل).

وفي المجموعة الحادية عشرة، يلتقي منتخب المغرب بنظيره منتخب جنوب إفريقيا في مواجهة لحسم الصدارة، بعدما ضمن المنتخبان التأهل.